"Мне инкогнито сообщили, что меня заказали". Блицинтервью с народным депутатом Георгием Мазурашу

Депутат рассказал, планирует ли выход из фракции "Слуга народа" и что спросил бы у Зеленского

Встреча президента Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа" была запланирована на этой неделе – ориентировочными датами называли 7 или 9 октября. Однако срок истекает, а никаких новостей о подготовке нет.

"Телеграф" обратился к народному депутату Георгию Мазурашу, который остается во фракции и является автором рекордного числа законопроектов.

Собираетесь ли вы на вероятную встречу с Зеленским?

Когда приглашаю, то хожу. Если есть физическая возможность, то я на всех заседаниях фракции бываю и на всех встречах с президентом и другими. Пока приглашения не было, поэтому не знаю.

А какие у вас ожидания от этой встречи? О чем вы планируете говорить?

Знаете, есть вещи, которые я хотел бы сказать не только от себя, но и от избирателей из нашего 203-го округа на Буковине. Но после того, как я оценил ситуацию в целом, понял: возможно эти вопросы лучше обсудить не публично, не при всей фракции. Было бы хорошо, если бы удалось поговорить тет-а-тет.

Не исключаю, что некоторые темы могут вызвать эмоции — возможно что-то расстроит, а что-то наоборот будет воспринято положительно. Тем более что вчера вечером мне инкогнито сообщили: меня заказали из-за моей депутатской деятельности. После этого даже сложно сказать, с чего начинать разговор. Георгий Мазурашу

Народный депутат Георгий Мазурашу/Facebook-страница

Что я хотел бы Владимиру Александровичу сказать, это то, что я два года с чем-то не могу ему передать вышитую бисером икону от округа для него. Освященную в ПЦУ, заряженную на победу, как мы тогда говорили в церкви. Его окружение не допускают, чтобы я мог это сделать – ведь мне нужно если не мое фото с ним, то хотя бы фото президента с иконой, чтобы я мог рассказать людям. В прошлый раз до меня очередь не дошла, потому и не смог подойти, потому что встречу закончили, его сразу окружили, он куда-то торопился. А я в ту большую очередь уже и не становился, потому что видел, что ему показывали, что уже время

Что вы подразумеваете под словами "заказали"?

Заказали – в смысле намекнули, что кто-то такой, как во Львове (ред. – вероятно, речь идет об убийстве Андрея Парубия) получит. Человек, который меня знал давнее и уважает, он мне информацию предоставил. И я не знаю, что думать, в какую сторону.

Не планируете ли вы выходить из фракции?

В разговоре с руководителем фракции я как-то говорил еще раньше, что вы можете меня исключить, потому что я нередко голосую не так, как большинство фракции. Хотя я говорил, что вы можете меня "заставить" голосовать так, как вам нужно. Но для этого нужно проводить голосование внутри фракции, поскольку мы договаривались по меморандуму – если более 70% фракции поддерживают какое-либо решение, то тоже нужно так голосовать. Но это не проводятся давным-давно, поэтому получается, что свободное голосование, можно сказать.

Но пока… Ну, если исключат, то я не сильно удивлюсь. Но сам я не выхожу, хотя я мажоритарщик, потому мог бы. Просто я считаю, что остаюсь на тех принципах, по которым мы избрали Владимира Александровича, и потом нас избрали как его команду. Я думаю, что я не отхожу ни в каких пунктах от этой программы, наоборот, все время прошу выполнять как можно точнее эти программы законодательными инициативами. Поэтому почему мне выходить?

У меня есть вопросы к коллегам-списочникам, которые, по моему мнению, не очень придерживаются тех принципов, на которых были избраны по программным и публичным обещаниям. Но пусть они думают, не хотят ли они выйти из фракции. Георгий Мазурашу

Ожидаете ли вы, что кто-нибудь из коллег будет выходить? Кто это может быть?

Таких разговоров я ни с кем не вел и не очень-то интересовался, грубо говоря. В первую очередь, конечно, это могут быть мажоритарщики по понятным причинам. Но так вижу, что даже те, кто де-факто удалился от фракции, политически ушли с Дмитрием Александровичем (ред. – Разумковым), немногие из них вышли из фракции.

Как вы считаете, началась ли у нас предвыборная работа штабов?

Я не в партии, потому я, наверное, не могу это чувствовать. Меня избрали беспартийным, потом с весны 2021 года я был в партии, наивно был полон желания вернуть доверие избирателей, которое пошатнули странными действиями на местных выборах. Но потом, когда увидел, что не очень желание двигаться в ту сторону, началась полномасштабная война, я вышел.

Народный депутат Георгий Мазурашу/Facebook-страница

Потому я не очень в этих партийных движениях. Хотя да, на бытовом уровне от других представителей других политических сил, будто слышу, что что-то такое происходит. Какие-то работы по признакам возможной подготовки к выборам ведутся. Но, в принципе, как говорится, на второй день после объявления результатов выборов нужно начинать готовиться к следующим выборам, такая работа всегда должна проводиться.

Есть ли какая-нибудь политическая сила, с которой вы связываете свое будущее?

Нет, я не планирую больше баллотироваться. А вот за какую политическую силу "топил" как неравнодушный гражданин, пока не могу сказать, не изучал. В принципе, когда-то в разговорах, во время встреч с разными неравнодушными, мы пытались подумать о возможных механизмах создания реальной пронародной силы. Но пока, среди тех людей, с которыми мы разговаривали, я не вижу шагов в сторону реализации.

Понятно, что для чего в любом случае нужны ресурсы. Но когда об этом говорят люди без этих ресурсов, не из бизнеса, маловероятно, что из этого что-то выйдет.

Раньше я говорил все время, что хочу поскорее выборов, чтобы завершилась активная фаза войны и была соответствующая ситуация в стране безопасности. И сейчас это актуально, большое желание, чтобы как можно быстрее в Украину вернулся мир.

Но поскольку теперь заговорили о возможности проведения выборов во время военного положения – как там говорят, общество устало от нас, от действующей власти. Так, может, надо рассматривать вариант работать так, как ожидают наши избиратели, чтобы они меньше уставали? Но я так понимаю, такие варианты не рассматриваются. У нас другие традиции в украинской политике Георгий Мазурашу

Народный депутат Георгий Мазурашу/Facebook-страница

Гончаренко писал, что Зеленский обзывал депутатов фракции "деструктивными дебилами". Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

Возможно, были какие-то встречи, где такое говорили, но я отсутствовал… На встречах, где я бывал, никаких некорректных слов со стороны президента я не слышал. На крайней встрече в достаточно корректной форме, абсолютно далекой от таких высказываний, он говорил что-нибудь о врагах Украины. Не уточнял, каких именно внутренних или внешних, но там все было в пределах корректности.

У нас нет записей, потому что телефоны у нас забирают, и мы не можем зафиксировать, что там происходит во время встречи. Не знаю, почему, по какой логике это делается, но такое… Ну, не будем же мы вызвать полицию относительно нарушения норм закона о статусе народного депутата Украины.

Я точно внимательно слушаю все во время этих встреч, и ничего подобного даже близко я не слышал. То есть только какие-то корректные слова были о врагах, которые, я думаю, большинство присутствующих сказали бы совсем иначе, грубее.

