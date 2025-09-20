Рада циферБлатная: топ часов украинских депутатов, который вас удивит (фото и цены)

Многие украинские депутаты имеют небольшую страсть, которую им тяжело скрывать, — дорогие часы. Порой суммы, которые выкладывают наши народный избранники за такие акссесуары, достигают непреличных высот.

"Телеграф" собрал ТОП-5 самых любителей часов

Важно: данный топ не является абсолютным, а скорее вольным срезом, который просто отражает тенденции. В рейтинг попали далеко не все депутаты, а лишь кейсы, которые цепляют глаз (лимитированные, редкие, дорогие).

5 место: хайтек с нотками люкса от Слуги народа

Александр Салийчук

В самом начале нашего рейтинга разместился депутат от "Слуги народа" Александр Салийчук. Однажды на его руке был замечен очень необычный экземпляр часов. И хотя их стоимость (на 2020 год) составляла не так уж и много (как для этого рейтинга) пропустить его мы не смогли.

В Раду нардеп заявился в Apple Wath Series S. Однако не простыми, а из 24-каратного золота. Обошелся такой лакшерихайтек Салийчуку, вероятно, по подсчетам журналистов, в три с половиной тысячи долларов (150 тысяч гривен).

Золотые Apple Wath Series S

4 место: роскошь — дело семейное

Олег Мейдич с женой

А вот в семействе нардепа-мажоритарщика от "Батькивщины" Олега Мейдича, видимо, предпочитают классику. Его жена, например владеет часами Rolex Oyster Perpetual Datejust за 645 тысяч гривен.

Rolex Oyster Perpetual Datejust

Сам нардеп тоже любит себя побаловать дорогими часами. У него их целая коллекция — самые дешевые, согласно данным декларации, стоят 241 тысячу гривен от бренда Hublot. Также Мейдич владеет часами CVSTOS (341 тысяча гривен) и Ulysse Nardin (неизвестно), однако к сожалению, модели не указаны.

Впрочем, сейчас найти, например, Ulysse Nardin дешевле, чем за 500 тысяч гривен будет проблематично.

Цены на Ulysse Nardin

Таким образом семейство Мейдич значительно подняло планку рейтинга в ценах, однако, если не учитывать количество, то самые дорогие часы в их коллекции стоят около 600 тысяч гривен. Общая стоимость аксессуаров, вероятно приближается к двум миллионам.

Декларация Мейдича

3 место: депутат горсовета выбирает не количество, а качество

Роман Резник. Коллаж Суспільне

Депутат Черниговского горсовета из фракции "Рідний дім" Роман Резник, судя по всему любит не количество, но качество. В его декларации мы нашли всего одни часы, но зато какие — роскошные Jaeger leCoultre моделі Master Grand Reveil. Сейчас такие продаются примерно за два с половиной миллиона гривен.

Jaeger leCoultre моделі Master Grand Reveil

Декларация Резника

2 место: ОПЗЖ и суперлюкс — одиозное сочетание

Владимир Кальцев

Еще больше повышает планку рейтинга Владимир Кальцев, который в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии ОПЗЖ. В 2020 году его заметили в Раде с часами Breguet за пять с половиной миллионов гривен.

Часы Breguet Кальцева

1 место: мегаколлекция бывшего кандидата в президенты

Виктор Бондарь

Лидером этого рейтинга оказался народный депутат Верховной Рады 7,8 и 9 созывов, кандидат на пост президента Украины (в 2019 году), а ныне подозреваемый по делу о завладении средствами Укрзализныци Виктор Бондарь.

Он является настоящим любителем дорогих часов. При чем всех — и напольных, и наручных, и настенных. В его декларации за 2023 год мы насчитали более 10 различных часов. Предпочтение он отдает бренду Breguet. Цены на часы этой марки обычно стартуют от 5-10 тысяч долларов и могут достигать ста тысяч долларов. А таких наручных часов у Бондаря как минимум 7.

Цены на часы Breguet кусаються

Еще в коллекции Бондаря есть по одному экземпляру часов Vacheron Constantin (в среднем цены на такие часы начинаются от 300 000 тысяч гривен) и Ulysse Nardin (цены на часы такого бренда зачастую стартуют от 500 тысяч гривен).

Как мы уже указывали, также политик коллекционирует различные старинные часы. Среди них: часы первой половины XIX века Dorullon, нидерландские напольные часы 1760 г., нидерландские настольные часы из красного дерева (Лондон, 1780 г.), нидерландские настенные часы Zaanse Hangklok.

Сколько стоит вся эта такая роскошь можно только догадываться. Однако то, что речь идёт о миллионах и миллионах, не поддается сомнению.

Декларация Бондаря

Напомним, ранее мы писали о том, как семейство судьи из Киева нажило себе целое маленькое королевство.