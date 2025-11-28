Нова людина чи стара гвардія? Хто може замінити Єрмака в ОП на думку штучного інтелекту

ШІ назвав п'ять ймовірних сценаріїв

Після звільнення Андрія Єрмака з посади Офісу президента у багатьох виникає питання, хто ж може його замінити. Президент України Володимир Зеленський вже анонсував кадрові перестановки в ОП.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, хто ж може стати новим головою Офісу, звернувшись до штучного інтелекту (ШІ). Зауважимо, що чат GPT описав кілька найімовірніших сценаріїв.

Сценарій "технічного/тимчасового керівника" — середня-висока ймовірність

За цього випадку Зеленський може призначити на посаду голови ОП людину "на перехідний період". Це може бути особа без великих політичних амбіцій, аби просто "утримати ОП в руках". Цей кандидат ймовірніше буде нейтральним без великих політичних скандалів та потужного бекграунду. Можливо, технократ чи службовець.

ШІ наголошує, що тут йдеться саме про "тимчасового" голову, аби просто знизити рівень напруги в суспільстві. Адже обшуки НАБУ розжарюють українців, що спонукає владу діяти швидко та рішуче. Тут, до слова, конкретної особи ШІ не називає.

ШІ розповів, хто може замінити Єрмака в Офісі президента. Скріншот

Сценарій із призначенням Оксани Маркарової — середня ймовірність

Вона може бути одним з кандидатів, адже деякі медіа вже називали її можливою головою ОП. Досвід посадовиці послом України в США та дипломатичний бекграунд — сильна сторона, якої потребує Офіс. Однак сама Маркарова свого часу спростовувала чутки, що їй пропонували посаду в ОП. Проте кінцеве рішення ухвалюватиме президент Зеленський.

Оксана Маркарова

Плюси цього сценарію: змінений імідж ОП; баланс між досвідом у політиці та репутаційним "перезавантаженням". А от мінусом ШІ називає питання, які можуть виникнути до минулого Маркарової. Хоча її репутація досить прозора, але виключати скелетів у шафі не можна.

Сценарій із поверненням в ОП чинного урядовця — Юлія Свириденко — низька–середня ймовірність

На думку ШІ, Свириденко наразі прем'єрка, але у 2025 її вже розглядали як кандидата на очільницю уряду під час кадрових змін. Якщо президент дійсно побачить в цьому доцільність, то ОП може отримати сильного лідера. Адже Свириденко має потужний політичний досвід, знає управлінські процеси тощо.

Юлія Свириденко

Однак зайнятість посадою прем'єрки знижує ймовірність такого варіанту. Цей крок ШІ назвав "резервним", адже можна знайти гідну кандидатуру без чинної високої посади.

Сценарій "військовий, нове обличчя" — середня–низька ймовірність

Тут ШІ вважає, що цілком через війну Зеленський може обрати людину, яка знається на військовій справі. Таким чином можна створити ОП, який задовольнить військових та дасть їм більше надії. Але ймовірніше це буде нове обличчя, яке наразі фактично не "світилось" в політичному колі.

Такий крок може показати не тільки відмову від корупційного минулого, а й досить гарний старт для суспільства. Адже військовий буде ближче до народу, що заспокоїть українців. Але тут є чималий ризик відсутності політичного досвіду, що може мати погані наслідки.

Сценарій "критичний — політичний компроміс" — низька ймовірність, але можливий

За словами ШІ, через сильний тиск всередині влади чи суспільства може з'явитись кандидат, якого оберуть як компроміс. Тобто людина не сильно потужна, але достатньо нейтральна та "чиста". Той хто об'єднає різні табори, але він може бути "тимчасовим".

Така людина дасть суспільству трохи охолонути, а владі оговтатись від корупційних проблем. Але чекати від цього кандидата потужних дій — не варто, адже на посаді в ОП велику роль грає політичний досвід.

