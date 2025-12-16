Безуглая устроила страйк и драку в Раде: видео и все детали

Народная избранница хочет полностью заблокировать работу парламента, но ее коллеги нашли выход

Во вторник, 16 декабря, в Верховной Раде нардепка Марьяна Безуглая заблокировала трибуну. Народный депутат Сергей Тарута пытался ее разблокировать, произошла потасовка, которую сама Безуглая назвала "дракой".

Что нужно знать:

Безуглая реализовала свои угрозы и блокирует трибуну Рады, не давая нардепам выступать

Она агрессивно реагирует на попытки коллег снять красную ленту, которой она заклеила президиум

Никому из коллег не удалось уговорить Безуглую разблокировать трибуну, заседание продолжили, нардепы выступают с мест

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко. Безуглая заблокировала трибуну еще до начала заседания. Она требует военной реформы, увольнения главкома Александра Сырского и т.д.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призывал Безуглую освободить трибуну, но безуспешно. Она набросилась на него с криками. Уговорить ее прекратить блокирование также попытался нардеп Николай Тищенко, но Марьяна обругала его.

Безуглая опубликовала видео своей драки с Тарутой, которого назвала "другом Сырского". Она пожаловалась, что Тарута вместе с нардепами от "Батькивщины" сорвал ее плакаты по военной реформе и срокам службы.

Также Безуглую пытались успокоить депутаты "Голоса" Юлия Сирко и Соломия Бобровская. В результате Стефанчук объявил перерыв на 15 минут, созвав руководителей фракций и групп.

Когда депутаты пытаются снять красные ленты, которыми Марьяна залепила трибуну, она начинает бросаться и говорить, чтобы никто ничего не делал, — утверждает Гончаренко

Вскоре заседание возобновилось. Безуглая продолжает блокировать трибуну, а депутаты выступают с мест.

Обычно депутаты, даже если блокируют трибуну, дают другим выступать. Но Марьяна вцепилась в трибуну и никого не пускает, — добавил Гончаренко.

Что предшествовало

8 декабря Безуглая сообщила в соцсетях, что решила "возобновить свой страйк и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского". Она также недовольна тем, что "после коррупционных скандалов и увольнения Ермака сейчас ничего не происходит". Кроме того, Безуглая является давним критиком главкома Сырского и военного руководства.