Безуглая устроила страйк и драку в Раде: видео и все детали
Народная избранница хочет полностью заблокировать работу парламента, но ее коллеги нашли выход
Во вторник, 16 декабря, в Верховной Раде нардепка Марьяна Безуглая заблокировала трибуну. Народный депутат Сергей Тарута пытался ее разблокировать, произошла потасовка, которую сама Безуглая назвала "дракой".
Что нужно знать:
- Безуглая реализовала свои угрозы и блокирует трибуну Рады, не давая нардепам выступать
- Она агрессивно реагирует на попытки коллег снять красную ленту, которой она заклеила президиум
- Никому из коллег не удалось уговорить Безуглую разблокировать трибуну, заседание продолжили, нардепы выступают с мест
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко. Безуглая заблокировала трибуну еще до начала заседания. Она требует военной реформы, увольнения главкома Александра Сырского и т.д.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призывал Безуглую освободить трибуну, но безуспешно. Она набросилась на него с криками. Уговорить ее прекратить блокирование также попытался нардеп Николай Тищенко, но Марьяна обругала его.
Безуглая опубликовала видео своей драки с Тарутой, которого назвала "другом Сырского". Она пожаловалась, что Тарута вместе с нардепами от "Батькивщины" сорвал ее плакаты по военной реформе и срокам службы.
Также Безуглую пытались успокоить депутаты "Голоса" Юлия Сирко и Соломия Бобровская. В результате Стефанчук объявил перерыв на 15 минут, созвав руководителей фракций и групп.
Когда депутаты пытаются снять красные ленты, которыми Марьяна залепила трибуну, она начинает бросаться и говорить, чтобы никто ничего не делал, — утверждает Гончаренко
Вскоре заседание возобновилось. Безуглая продолжает блокировать трибуну, а депутаты выступают с мест.
Обычно депутаты, даже если блокируют трибуну, дают другим выступать. Но Марьяна вцепилась в трибуну и никого не пускает, — добавил Гончаренко.
Что предшествовало
8 декабря Безуглая сообщила в соцсетях, что решила "возобновить свой страйк и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского". Она также недовольна тем, что "после коррупционных скандалов и увольнения Ермака сейчас ничего не происходит". Кроме того, Безуглая является давним критиком главкома Сырского и военного руководства.