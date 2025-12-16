Безугла влаштувала страйк і бійку в Раді: відео та всі деталі

Народна обраниця хоче повністю заблокувати роботу парламенту, але її колеги знайшли вихід

У вівторок, 16 грудня у Верховній Раді нардепка Мар'яна Безугла заблокувала трибуну. Народний депутат Сергій Тарута намагався її розблокувати, сталася штовханина, яку сама Безугла назвала "бійкою".

Що треба знати:

Безугла реалізувала свої погрози та блокує трибуну Ради, не даючи нардепам виступати

Вона агресивно реагує на спроби колег зняти червону стрічку, якою вона заклеїла президію

Нікому з нардепів не вдалося вмовити Безуглу розблокувати трибуну, засідання продовжили, нардепи виступають з місць

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. Безугла заблокувала трибуну ще до початку засідання. Вона вимагає військової реформи, звільнення головкома Олександра Сирського тощо.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Безуглу звільнити трибуну, але марно. Вона накинулася на нього з криками. Вмовити нардепку припинити блокування також спробував нардеп Микола Тищенко, але Мар'яна облаяла його.

Безугла опублікувала відео своєї бійки з Тарутою, якого назвала "другом Сирського". Вона поскаржилася, що Тарута разом з нардепами від "Батьківщини" зірвав її плакати щодо військової реформи та термінів служби.

Також Безуглу намагалися заспокоїти депутатки "Голосу" Юлія Сірко та Соломія Бобровська. В результаті Стефанчук оголосив перерву 15 хвилин, скликавши керівників фракцій і груп.

Коли депутати намагаються зняти червоні стрічки, якими Марʼяна заліпила трибуну, вона починає кидатись і казати, щоб ніхто нічого не робив, — стверджує Гончаренко

Невдовзі засідання поновилося. Безугла продовжує блокувати трибуну, а депутати виступають з місць.

Зазвичай депутати, навіть якщо блокують трибуну, дають іншим виступати. Але Марʼяна вчепилась в трибуну і нікого не пускає, — додав Гончаренко

Що передувало

8 грудня Безугла повідомила у соцмережах, що вирішила "відновити свій страйк і блокувати всю діяльність парламенту в залі, поки не звільнять Сирського". Вона незадоволена тим, що "після корупційних скандалів та звільнення Єрмака зараз нічого не відбувається". Крім того, Безугла є давнім критиком головкома Сирського та військового керівництва.