Безуглая сделала новое заявление о зиме в Украине и разозлила украинцев

Украинцы не сдерживают эмоций

Народная депутат Марьяна Безуглая в конце лета вышла с новым заявлением. Она сделала прогноз на зиму.

Об этом Безугла писала на своей странице в Телеграмме. По ее словам, украинцам следует готовиться к блекауту и тяжелой зиме.

Сегодня последний день лета 2025. Готовьтесь к блекауту и тяжелой зиме написала Безугла

Вместе с заявлением она опубликовала фото. На нем заметно, как депутат позирует возле дерева на фоне сельской местности. Безуглая стоит на полевой дороге рядом с зелеными полями.

Реакция общества на заявление Безуглой

Это заявление быстро разлетелось в социальных сетях и вызвало бурную реакцию пользователей. Люди выразили свое недовольство тем, что депутат снова вышла к обществу с очередным тревожным заявлением.

Многие пользователи возмутились тем, что Безугла постоянно пугает людей разными прогнозами вместо конструктивной работы. Граждане считают, что такие заявления только добавляют паники в обществе, которое и так переживает тяжелые времена.

В комментариях под постом других ресурсов, распространивших ее заявление, пользователи отвечали депутату очень грубо, выражая раздражение. Люди призвали Безуглу прекратить этот ужас.

