"Называли сумасшедшей". Безуглая рассказала о своем диагнозе и как с ним живет

Этот синдром входит в одно из пяти общих нарушений развития

Нардеп Марьяна Безуглая впервые в интервью заговорила о своем диагнозе, а именно расстройстве аутического спектра (РАС). На некоторые вопросы она отказалась дать ответ, но как работает ее мозг объяснила.

Что нужно знать:

У Безуглой диагностирован синдром Аспергера

Он характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии и не только

Синдром Аспергера также имеют Илон Маск, актер Энтони Гопкинс, Грета Тунберг и режиссеры Стэнли Кубрик и Тим Бертон

Как рассказала Безуглая в интервью "В постели", данный сидром фактически не считается болезнью, это лишь расстройство развития. Однако он имеет достаточно широкий спектр и изменяет мышление и автоматику действий.

Марианна Безуглая

Нардеп говорит, что многие начинают пугаться, когда она рассказывает о своем синдроме, поэтому делает это осторожно. Ведь немало раз ее называли из-за этого сумасшедшей. Синдром Аспергера – это не психическая болезнь, а расстройство работы нервной системы.

"Любое мое движение, действие: то ли взгляд, движение, — все я делаю осознанно. То есть фактически у меня в голове есть каталог действий, из которых я каждый раз выбираю нужные. Я как компьютер с алгоритмами", — говорит Безуглая.

По ее словам, люди без синдрома Аспергера выполняют действия неосознанно, автоматически, а с ним, как машины, работающие по внутреннему алгоритму. С определенной точки зрения, это выглядит сложно и не естественно, но РАС врожденный. Выходит, что человек учится с ними жить с детства.

Нардеп отказалась ответить, когда и в каком возрасте ей диагностировали болезнь. Но в начале разговора сказала, что "мне сейчас не 15, то есть сегодня мой диагноз не назвали бы болезнью". Учитывая это, можно предположить, что о наличии синдрома Аспергера Безуглая услышала в подростковом возрасте.

"У меня это (поведение — ред.) набор скриптов. Каталог, из которого я постоянно осознанно выбираю действие и изменяю его, изменяю, изменяю и со временем, с опытом жизненным этот каталог становится все шире. Я когда-то говорила, что люди при рождении получают книгу по социальным навыкам и по всему этому взаимодействию, а вот мы (люди с синдромом — ред.) получаем пустую книгу", — добавляет депутат.

По ее словам, спектр действий с синдромом Аспергера достаточно широк — от сильной патологии до полной нормы. Отдельно она выделила зрительный контакт, который назвала одним из самых трудных навыков.

Для справки

Синдром Аспергера – одно из пяти общих нарушений развития. Он характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром взглядов и занятий. Синдром иногда называют формой высокофункционального аутизма.

Как работает мозг по синдрому Аспергера

Лица с синдромом Аспергера в популяции случаются редко, и они не похожи на умственно отсталых, ведь обладают, как минимум, нормальным или высоким интеллектом, но нестандартными или слаборазвитыми социальными способностями. Часто поэтому их эмоции и социальное развитие, а также интеграция происходят обычно позже. Синдром часто характеризуется также выраженной неуклюжестью.

