Ее отец был советником Януковича: что за бизнесвумен построила "запретный" особняк в Киеве

Дочь соратника Януковича скупает Труханов остров в Киеве

Столичная бизнес-леди Алена Гуменюк, дочь соратника Януковича Игоря Гуменюка, владеет двумя зданиями на Трухановом острове в Киеве. Официально они оформлены как "дом отдыха", но могут использоваться не по назначению.

Больше о том, кто владеет землей в заповетной зоне читайте в статье: "Дочь нардепа, сын ректора и влиятельный налоговик: "Телеграф" нашел владельцев "запретной" недвижимости на Трухановом острове".

Алена Гуменюк

По данным журналистов, в октябре 2025 года Алена Гуменюк оформила в собственность два дома площадью 589,6 и 113,4 кв. м на улице Трухановской. Земельный участок под ними Киевсовет передал ей в аренду еще в 2022 году, исключительно для эксплуатации и обслуживания учебно-оздоровительной водной базы.

Официально в собственности Гуменюк – "дом отдыха". Хотя, судя по снимкам из космоса, имение больше похоже на частное домовладение. Кстати, частные домовладения на Трухановом острове строить запрещено.

Как выглядит участок со спутника

Алена Гуменюк управляет парками развлечений Galaxy (в Lavina Mall и Blockbuster Mall). Ее отец Игорь Гуменюк в свое время был советником Виктора Януковича, а муж — Северион Дангадзе (бывший соратник Саакашвили) — сейчас является учредителем компании-производителя средств индивидуальной защиты UKRTAC. Редакция пыталась получить комментарии от собственников недвижимости, однако запросы журналистов были проигнорированы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о соседях бизнесмена Тимура Миндича по одной из самых дорогих многоэтажек столицы. Среди них дочь экс нардепа, сбежавшего из Украины и ставшего сенатором в РФ, Андрея Деркача.