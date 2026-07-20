Вибори в Україні після війни: в Брюсселі розповіли, хто може відіграти ключову роль

ЦВК вже співпрацює з партнерами для підготовки голосування

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Українська діаспора в Європі може стати важливим стратегічним ресурсом, коли настане час проведення виборів в Україні. Про це йшлося під час пресбрифінгу в Інституті Європейського Союзу з питань безпеки (EUISS), повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

За різними оцінками, сьогодні на території країн Європейського Союзу проживає близько 5 мільйонів українців.

"ЄС має допомогти Україні належним чином підготуватися до перших виборів після припинення вогню. Це повинно відбуватися у співпраці з державами-членами, українською владою та іншими учасниками процесу, зокрема організаціями української діаспори.

Для цього знадобляться значні інвестиції у створення безпечної системи голосування за межами України, адже ці післявоєнні вибори проходитимуть у справді виняткових обставинах", – зазначила докторка Над’я Ковалчікова.

Так, до початку повномасштабного вторгнення голосування українців за кордоном переважно відбувалося через посольства та консульства. Сьогодні ця модель не відповідає новим реаліям. Мільйони українців розпорошені по десятках держав-членів ЄС, багато хто з них має застарілі дані у виборчих реєстрах і перебуває під дією різних правових та адміністративних систем країн перебування.

При цьому обмежена кількість працівників дипломатичних установ змушена обслуговувати громади, чисельність яких нерідко сягає сотень тисяч осіб.

"Забезпечити для людей можливість проголосувати — надзвичайно важливо. Це дозволить уникнути позбавлення мільйонів людей виборчих прав і зміцнить демократичну легітимність майбутньої української влади", – каже Ковалчікова.

За її словами, ЄС та Києву необхідно заздалегідь розширити мережу виборчих дільниць, оновити реєстри виборців, укласти необхідні юридичні домовленості — наприклад, у формі меморандумів про співпрацю — та активно взаємодіяти з організаціями української діаспори ще задовго до проведення волевиявлення.

"Європейський Союз має взаємодіяти з широким колом партнерів — від добре організованих і скоординованих українських об'єднань, наприклад у Польщі, Іспанії та Швеції, до більш розпорошених діаспорних спільнот, зокрема в сусідній Молдові", – йдеться у свіжому звіті EUISS.

Своєю чергою Центральна виборча комісія України вже співпрацює з країнами, де проживають численні групи українських громадян, щоб розробити детальні рекомендації щодо організації майбутнього голосування.

Раніше експерти розповіли "Телеграфу", що проведення президентських виборів в Україні восени 2026 року є малоймовірним. Головними перешкодами залишаються війна, ситуація на фронті та тривала підготовка виборчого процесу.