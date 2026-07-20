Билецкий будет вместо Сырского? Гордон высказался об идее назначить главкомом ВСУ командира 3-й ОШБр

Гордон напомнил, что работа Третьей штурмовой заслуживает огромного уважения

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Журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон прокомментировал то, что во время акции протеста против отставки Фёдорова в центре Киева участники принесли плакаты с призывами заменить главнокомандующего ВСУ Сырского на командира третьего армейского корпуса Андрея Билецкого.

Своим мнением он поделился в беседе с ведущим и журналистом Василием Головановым, опубликованной в Youtube.

"Я не хочу комментировать кадровые вопросы. Кадровые вопросы – это прерогатива президента. Он принимает решение, опять-таки, исходя из огромного объёма информации, которой он обладает", – объяснил Гордон.

В то же время он высказал свое отношение к Андрею Билецкому, которого считает замечательным военачальником.

"Слушайте, я знаю его лично, неоднократно с ним общался. Во-первых, на страже Украины, на страже Родины находится с самого начала войны. Он создал "Азов". Он вообще очень глубокая личность, историк, с которым очень интересно говорить на разные темы. У нас с ним было огромное интервью часа три, наверное, в своё время. Я вам скажу, что это масштабная личность, с которой интересно", – сказал Гордон.

Андрей Билецкий. Фото: Открытые источники

По его словам, сегодня Третья штурмовая под руководством Билецкого воюет на разных направлениях, применяя различные инновации. То как они стоят и держат фронт, заслуживает огромного уважения, резюмировал журналист.

Ранее мы рассказали, что известно об Андрее Билецком, который мог бы стать главкомом. Он является первым командиром "Азова" и архитектором Третьего армейского корпуса.