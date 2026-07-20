Білецький буде замість Сирського? Гордон висловився про ідею призначити головкомом ЗСУ командира 3-ї ОШБр

Гордон нагадав, що робота Третьої штурмової заслуговує на величезну повагу

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Журналіст та громадський діяч Дмитро Гордон прокоментував те, що під час акції протесту проти відставки Федорова у центрі Києва учасники принесли плакати із закликами замінити головнокомандувача ЗСУ Сирського на командира третього армійського корпусу Андрія Білецького.

Своєю думкою він поділився у розмові з ведучим та журналістом Василем Головановим, опублікованій на Youtube.

"Я не хочу коментувати кадрові питання. Кадрові питання — це прерогатива президента. Він приймає рішення, знову-таки, виходячи з величезного обсягу інформації, якою він володіє", — пояснив Гордон.

Водночас він висловив своє ставлення до Андрія Білецького, якого вважає чудовим воєначальником.

"Слухайте, я знаю його особисто, неодноразово з ним спілкувався. По-перше, на сторожі України, на сторожі Батьківщини перебуває з самого початку війни. Він створив "Азов". Він взагалі дуже глибока особистість, історик, з яким дуже цікаво говорити на різні теми. У нас з ним було величезне інтерв'ю години три, напевно, свого часу. Я вам скажу, що це є масштабна особистість, з якою цікаво", – сказав Гордон.

Андрій Білецький. Фото: Відкриті джерела

За його словами, сьогодні Третя штурмова під керівництвом Білецького воює на різних напрямках, застосовуючи різноманітні інновації. Те як вони стоять і тримають фронт, заслуговує на величезну повагу, резюмував журналіст.

Раніше ми розповіли, що відомо про Андрія Білецького, який міг би стати головкомом. Він є першим командиром "Азова" та архітектором Третього армійського корпусу.