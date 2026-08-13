В Италии можно бесплатно жить и есть: что вам за это придется делать

Участникам программы предлагают пожить в тосканской деревне среди оливковых рощ

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В Италии ищут волонтеров, которые согласятся принять участие в сборе урожая оливок. Работать нужно будет в живописной провинции Пистоя, а организаторы обеспечат рабочих бесплатным жильем и питанием.

Баджо расположен на севере Тосканы, среди лесов, полей и оливковых рощ. В селе живет всего около 150 человек, поэтому такая инициатива может стать способом не только помочь местным жителям, но и на несколько недель погрузиться в традиционный сельский быт Италии, пишет портал Canal 26.

Что придется делать

Волонтеры будут помогать во время сезона сбора оливок. Работа может продолжаться утром и днем в зависимости от погоды, а собранный урожай нужно будет доставлять в место, где он будет перерабатываться.

Кроме работы в оливковом саду участников могут попросить помогать с бытовыми делами. В частности, речь идет о приготовлении пищи и мытье посуды. При этом организаторы обещают не оставлять волонтеров без отдыха. За более длительные рабочие дни предусмотрены дополнительные свободные дни.

Невероятно красивые места

Что получат участники

Для волонтеров предусмотрено проживание на территории усадьбы. В доме есть комнаты со спальными местами, постельным бельем и полотенцами, а также общие санузлы.

Кроме того, участникам будут разрешать пользоваться кухней в соответствии с правилами дома. В дни сбора оливок им будут готовить обед в формате пикника.

Ожидается, что в программу примут только 4-5 человек. Так что желающим придется конкурировать за ограниченное количество мест.

Когда можно уехать

Сбор урожая намечен на ноябрь 2026 года. В то же время точной даты начала пока нет, поскольку все зависит от того, когда оливки созреют.

Организаторы определят конкретные даты поближе к началу сезона. Потому потенциальным участникам нужно быть готовыми к определенной гибкости в планировании поездки.

Желающим придется конкурировать за работу

Кого готовы принять

От кандидатов ждут готовности выполнять физическую работу на свежем воздухе и помогать с бытовыми задачами. Также важно условие — участники не должны курить или употреблять наркотики.

Иностранцам необходимо предварительно проверить документы, необходимые для пребывания в Италии. Для граждан стран вне Евросоюза организаторы отдельно советуют выяснить, нужна ли соответствующая виза для участия в такой волонтерской программе.

Объявление о наборе опубликовано на платформе Workaway, помогающей путешественникам находить хозяев для волонтерских и культурных обменов. Там желающие могут ознакомиться с условиями и связаться с организаторами.

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