В Италии можно бесплатно жить и есть: что вам за это придется делать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Участникам программы предлагают пожить в тосканской деревне среди оливковых рощ
В Италии ищут волонтеров, которые согласятся принять участие в сборе урожая оливок. Работать нужно будет в живописной провинции Пистоя, а организаторы обеспечат рабочих бесплатным жильем и питанием.
Баджо расположен на севере Тосканы, среди лесов, полей и оливковых рощ. В селе живет всего около 150 человек, поэтому такая инициатива может стать способом не только помочь местным жителям, но и на несколько недель погрузиться в традиционный сельский быт Италии, пишет портал Canal 26.
Что придется делать
Волонтеры будут помогать во время сезона сбора оливок. Работа может продолжаться утром и днем в зависимости от погоды, а собранный урожай нужно будет доставлять в место, где он будет перерабатываться.
Кроме работы в оливковом саду участников могут попросить помогать с бытовыми делами. В частности, речь идет о приготовлении пищи и мытье посуды. При этом организаторы обещают не оставлять волонтеров без отдыха. За более длительные рабочие дни предусмотрены дополнительные свободные дни.
Что получат участники
Для волонтеров предусмотрено проживание на территории усадьбы. В доме есть комнаты со спальными местами, постельным бельем и полотенцами, а также общие санузлы.
Кроме того, участникам будут разрешать пользоваться кухней в соответствии с правилами дома. В дни сбора оливок им будут готовить обед в формате пикника.
Ожидается, что в программу примут только 4-5 человек. Так что желающим придется конкурировать за ограниченное количество мест.
Когда можно уехать
Сбор урожая намечен на ноябрь 2026 года. В то же время точной даты начала пока нет, поскольку все зависит от того, когда оливки созреют.
Организаторы определят конкретные даты поближе к началу сезона. Потому потенциальным участникам нужно быть готовыми к определенной гибкости в планировании поездки.
Кого готовы принять
От кандидатов ждут готовности выполнять физическую работу на свежем воздухе и помогать с бытовыми задачами. Также важно условие — участники не должны курить или употреблять наркотики.
Иностранцам необходимо предварительно проверить документы, необходимые для пребывания в Италии. Для граждан стран вне Евросоюза организаторы отдельно советуют выяснить, нужна ли соответствующая виза для участия в такой волонтерской программе.
Объявление о наборе опубликовано на платформе Workaway, помогающей путешественникам находить хозяев для волонтерских и культурных обменов. Там желающие могут ознакомиться с условиями и связаться с организаторами.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько получает охранник в польском аналоге "АТБ" — зарплата вас удивит.