Неожиданное в России: патриарха Кирилла одернули из-за слов о "ядерке"

Духовник Путина проповедует "атомное православие"

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Риторика с угрозами ядерным оружием – одна из любимых у российских пропагандистов. Однако внезапно прокремлевская газета "Московский комсомолец" раскритиковала за нее главу РПЦ патриарха Кирилла.

Пропагандистское издание в понедельник, 3 августа, опубликовало критическую колонку касательно проповеди священнослужителя. В субботу духовник Путина назвал создание атомной бомбы в СССР "благодатью и милостью божьей".

Колонка за авторством Кирилла Иванова озаглавлена "Атомное православие: патриарх "обожествляет" ядерную бомбу и призывает не пугаться "апокалиптических сценариев". В тексте идет речь о сильном изменении системы взглядов и ценностей руководства РПЦ и странности "обожествления" оружия массового уничтожения христианским деятелем.

"Никто из предшественников патриарха Кирилла не говорил столь восторженно-страстно о пусть и нашем, пусть и родном, отечественном, но все ж таки оружии массового уничтожения", – пишет автор.

В продолжении своей мысли он указывает, что "если воспринимать речь патриарха как спич политика-государственника, то придраться к ней совершенно невозможно", но "если рассматривать первосвятительское слово под богословским углом, то логика представленной концепции несколько хромает".

"Если отталкиваться от этой концепции, то тогда надо признать, что еще большую благодать и милость Господь явил американцам, создавшим атомную бомбу на четыре года раньше СССР", – говорится в материале.

Примечательно, что "никакой родительской любви к своему детищу у отца бомбы [научного руководителя проекта "Манхэттен" Роберта Оппенгеймера – ред.] не было и в помине, отмечает Иванов.

Он также обращает внимание на то, что до поры до времени РПЦ без симпатии относилась и к российскому атомному оружию. В феврале 1986 года Священный синод РПЦ выступил с посланием "О войне и мире в ядерный век", где говорилось о порочности позиции ядерного устрашения и о необходимости "навсегда избавить мир от ядерного и иного оружия массового уничтожения". Между тем за прошедшие десятилетия позиция руководства РПЦ радикально изменилась.

Владимир Путин и патриарх Кирилл. Фото: Официальный сайт Московского патриархата РПЦ

"Выражается это не только в провозглашении советской атомной бомбы Божьим чудом, явленным стране и миру благодаря молитвам Серафима Саровского… Еще более удивительно и странно, что патриарх призывает паству не бояться ядерной войны", — говорится в колонке. Иванов называет новую систему взглядов и ценностей РПЦ "атомным православием".

Стоит отметить, что "Московский комсомолец" является газетой, которая имеет один из самых больших тиражей в России и редко критикует власть. Таким образом, можно предположить, что публикация упомянутого материала была согласована, если не напрямую заказаны кем-то из высоких кабинетов.

Напомним 23 июля 2026 года страны Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали около 250 физических и юридических лиц. При этом патриарх Кирилл не вошел в черный список.