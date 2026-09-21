"Выборы показали, что выбора нет": россияне рыдают из-за рекордного триумфа партии Путина

"Выборы" в России давно превратились в фарс

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Россияне массово паникуют и не понимают результатов "выборов-2026" в Госдуму. Пропутинская партия "Единая Россия" получит рекордные 355 из 450 мест в парламенте, что даст ей право самостоятельно принимать законы и менять Конституцию РФ.

Результаты голосования деморализовали и отняли "последнюю надежду" у всех, кто сохранял веру в "свободную и счастливую Россию" и весь комплект иллюзий, который прилагается к данному бреду. Соответствующий пост написал российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Рыдают соцсети. Россия "не понимает", как этот позор стал возможен", — подытожил "выборы-2026" в РФ Невзоров.

В сети подводят итоги "выборов" в РФ. К примеру, Надежда Родионова опубликовала видео, которое наглядно показывает, как власти в России манипулируют народным мнением. На кадрах за секунду меняются результаты опроса: "Верите ли вы данным ЦИК". Видео снято в реальном времени.

А теперь смотрите видео и оцените, как действует власть, когда ей надо накрутить результаты. За секунду появляется 1 000 голосов в поддержку данных ЦИК🤦‍♂️😂 Мы поймали их за руку. Прошу. рассылайте этот вопиющий пример плутовства. Пусть люди оценят масштаб. Видео pic.twitter.com/rbwL43pgI5 — Надежда Родионова (@newnad_rod) September 21, 2026

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что "выборы" в России показали, что россияне поддерживают курс президента, и тут же нарвалась на критику.

"Лжецы. Никому ваш режим войны и нищеты не сдался"

"Масштабная фальсификация вот и все. Сами себя успокаивают что за них большинство"

"Новости параллельной Вселенной"

"Выборы показали, что выбора у нас нет"

"Ну да, всего-то понадобилось снять единственную антивоенную партию, сфальсифицировать выборы и вбросить миллионы голосов. Мелочи, да? Точно поддерживают курс?"

К слову, российские пропагандисты крупно облажались. Несколько минут в прямом эфире побеждали "коммунисты", однако как по щелчку пальца все изменилось.

"Это появилось всего на пару секунд, я же не одна заметила? Это больше похоже на правдивые голоса"

"Разница между скриншотами — 6 минут. Сильно"

"Когда не успели "нарисовать правильные цифры" и пришлось пускать в эфир реальный результат партии"

"1 фото как было в моменте, но успели убрать и сделать нужные результаты

2 фото итог результатов

Я просто в …"

В сети также отметили, что мужчинам после участия в "выборах" приходят повестки в военкомат.

Не обошлось без традиционных вбросов и других нарушений.

Напомним, 20 сентября после рекордной атаки беспилотников пожары вспыхнули сразу на нескольких объектах в Москве и Подмосковье. В сети публикуют кадры последствий ночного удара.