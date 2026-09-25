"Паль" вместо бренда: откуда берется контрафакт в Украине и как его узнать в магазине

Высокая цена больше не гарантирует качество

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Поддельная вещь, которую продают украинскому покупателю, могла приехать из-за границы или быть изготовлена в Украине. Далее товар проходит через оптовиков, магазины и странички в соцсетях, прежде чем оказаться в руках покупателя.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Короли контрафакта: как продать кроссовки Nike за 380 грн и заработать на этом миллионы — мастер-класс"

Первый путь: готовые копии завозят из Китая

Импортер получает партию обуви или одежды, похожей на товары известных брендов, и продает ее в Украине — оптом или в розницу. В расследовании "Телеграф" рассмотрел этот путь на примере одесской компании Violeta Wonex. На ее сайте журналисты нашли обувь, похожую на модели известных марок, которую предлагали, в частности, ящиками для оптовых покупателей.

Некоторые копии отличаются от оригиналов не только по цене. Если сравнить конкретную модель Nike с более дешевым аналогом можно заметить разницу в материале, форме деталей и швах. В то же время, низкая цена или похожий дизайн сами собой еще не доказывают, что перед покупателем контрафакт.

Второй путь: вещи шьют в Украине

Другая часть товара вообще не пересекает границу в готовом виде. Его производят в местных цехах, после чего продают под видом вещей известных марок. Такие копии могут стоить значительно дороже дешевого импорта, а потому высокая цена тоже не гарантирует оригинальности.

В расследовании приведен пример цеха в Буске Львовской области, который связывают с продажей поддельной брендовой одежды. В ходе следственных действий там изъяли 2570 единиц товара. О другом случае в сентябре 2026 года сообщило Бюро экономической безопасности: по данным ведомства, в Николаеве производили одежду под видом продукции мировых брендов для продажи по всей Украине.

Как работает рынок контрафакта в Украине. Инфографика "Телеграфа"

Как товар маскируют и продают

Продавцы могут изменить одну или несколько букв в названии известной марки или скопировать узнаваемый дизайн без логотипа. К примеру, "Телеграф" нашел кроссовки с надписью Baleaicnga вместо Balenciaga.

Здесь есть важное отличие: сходство с брендовой вещью без чужого логотипа не означает автоматически, что товар юридически является контрафактным. Однако покупателя такая подача может сбить с толку, особенно если в рекламе вещь представляют как оригинал.

Затем товар попадает в каналы сбыта. Это могут быть популярные страницы в TikTok и Instagram, собственные сайты, физические магазины и оптовая продажа коробками. Большое количество подписчиков или наличие магазина само по себе ничего не говорит о происхождении вещи.

В расследовании отмечено, что владельцы двух рассмотренных торговых сетей зарегистрированы как ФЛП второй группы. Автор материала задает вопрос, соответствуют ли задекларированные масштабы деятельности фактическим оборотам бизнеса. Сама регистрация ФЛП не является доказательством нарушения – этот вопрос требует проверки налоговых органов.

Как не перепутать копию с оригиналом

Если продавец называет вещь оригинальной, то стоит найти именно эту модель на официальном сайте бренда и сравнить название, форму, материалы и детали. Обращайте внимание и на формулировку в описании: "люксовое качество", "как оригинал" или "реплика" не означают оригинальную вещь. Цена, которая в разы ниже цены той же модели в официальной продаже, — повод проверить предложение внимательнее.

Напомним, в Одессе мастер с 20-летним стажем выдавал собственноручно сделанные браслеты, серьги и кольца за люксовые украшения, в частности брендов Cartier и Van Cleef.