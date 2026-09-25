Всего 50 грн в месяц: для одной из категорий пенсионеров требуют пересмотра выплат

Доплату к пенсии не меняли 18 лет

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В Украине предлагают пересмотреть размер доплаты к пенсии для одиноких людей, которые по медицинским заключениям нуждаются в постороннем уходе. Речь идет о выплате в 50 гривен, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины №654 от 16 июля 2008 года.

Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины. Ее автором выступила Лидия Овчаренко.

Что предлагают изменить

Автор петиции обращает внимание на то, что доплата в 50 гривен установлена еще 18 лет назад и с тех пор остается неизменной. В обращении предлагается пересмотреть эту норму и привести размер выплаты в соответствие с современным уровнем жизни в Украине.

Как отмечается в петиции, речь идет о людях, которые из-за состояния здоровья нуждаются в постоянной посторонней помощи. Автор отмечает, что такие люди из-за жизненных обстоятельств часто не могут самостоятельно отстаивать свои интересы.

В тексте петиции также упоминается государственная программа "Зимняя поддержка". По словам автора обращения, в прошлом году одиноких людей, которые нуждаются в уходе, включали в перечень ее получателей, тогда как в этом году помощь предоставляют более выборочно.

Автор призывает правительство пересмотреть действующую норму и увеличить доплату.

"Просим исправить положение с этой надбавкой к пенсии, чтобы привести ее в соответствие с требованиями современного положения в Украине и здравого смысла вообще", — отмечается в тексте петиции.

Петиция на сайте Кабинета Министров

Сбор подписей под обращением стартовал 22 сентября 2026 года. Чтобы Кабинет Министров был обязан рассмотреть петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации петиция находится на этапе сбора голосов. Сейчас ее поддержали лица, а до завершения сбора подписей остается 88 дней.

Контекст "Телеграфа": Подача петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Более подробно о том, что такое петиция, в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".

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