Метод бабушек работает: как хранить чеснок, чтобы он не испортился

Одна ошибка при хранении чеснока губит урожай уже в октябре

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Чеснок используют почти на каждой кухне. Он делает блюда ароматнее и придает им более насыщенный вкус. Но осенью возникает проблема: как сохранить запас чеснока свежим на несколько месяцев, чтобы он не высох и не начал гнить.

При правильной подготовке и хранении чеснок может оставаться свежим очень долго. Главное, не допустить ошибок, из-за которых чеснок начинает портиться уже осенью.

Чеснок очень быстро портится из-за недостаточной просушки и плохой циркуляции воздуха. Если головки лежат плотно друг к другу в пакете или ящике без вентиляции, влага не уходит, и на овоще очень быстро появляется плесень, а следом — гниль.

Чтобы сохранить чеснок до весны, необходимо хорошо просушить его. Разложите головки в один слой в сухом проветриваемом месте на две-три недели. Когда верхняя шелуха станет похожей на тонкую бумагу, можно отправлять чеснок на длительное хранение.

Лучший метод, который не только убережет запасы, но и украсит кухню — это плетение кос. Начните с трех головок, перекрещивая их стебли, и постепенно вплетайте новые. Старайтесь, чтобы сами головки не соприкасались друг с другом. Готовую косу закрепите прочной веревкой и подвесьте в прохладном, защищенном от солнца месте, где температура не падает ниже нуля.

Если плести косы нет времени, используйте для чеснока плотные тканевые мешочки, предварительно вымоченные в крепком солевом растворе и высушенные. Такая соляная броня станет надежным барьером от влаги и вредителей.

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