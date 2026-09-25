Забудьте о дорогой химии: как отмыть решетку вытяжки обычной содой

Жир сходит с решетки без усилий

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Кухонная вытяжка вбирает в себя запахи, пар и дым во время готовки. Оседая на металлическом фильтре, они остывают и превращаются в плотную липкую пленку. Со временем эта пленка наслаивается, забивая отверстия решетки. В результате воздух перестает циркулировать, запахи остаются на кухне, а сам мотор вытяжки начинает работать на износ, что может привести к его поломке.

Не обязательно покупать дорогую химию, чтобы очистить вытяжку. Это можно сделать и с помощью соды, которая найдется практически в каждой кухне, отмечает Better Homes & Gardens.

Для очистки вытяжки понадобится только вода и обычная пищевая сода. Возьмите большую кастрюлю, в которую сможет поместиться хотя бы половина решетки, налейте воду и доведите ее до кипения. Затем снимите кастрюлю с огня — вода должна быть очень теплой, но уже не бурлить.

Всыпьте в воду целый пакетик пищевой соды и хорошо перемешайте. Осторожно опустите грязный фильтр в этот раствор. Жир начнет отступать. Слегка потрите поверхность обычной губкой для мытья посуды, затем переверните решетку и повторите процедуру для второй половины. В конце просто промойте деталь чистой проточной водой и насухо вытрите тканью. Вытяжка снова будет безупречно чистой и готовой к работе.

Фото сгенерировано ИИ

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