Рейтинг Трампа упал: кто может стать его преемником и что это значит для Украины

Будущему кандидату придется балансировать между лояльностью к сторонникам президента и недовольством части избирателей его политикой

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Республиканцам в будущем придется решить, продолжать ли политический курс Дональда Трампа или искать путь к избирателям за пределами движения MAGA. Падение рейтинга президента и грядущие выборы в Конгресс могут повлиять на борьбу за номинацию в 2028 году. Среди потенциальных претендентов – Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Рон Десантис. "Телеграф" расскажет важное о возможных преемниках и их позиции в отношении Украины.

Рейтинг Трампа – 31%: почему его позиции слабеют

Уровень одобрения работы Трампа упал до 31% – самого низкого показателя за оба его президентских срока в опросах Reuters/Ipsos. Среди главных причин недовольства – экономическая ситуация, высокие цены на горючее и последствия войны с Ираном. Экономическую политику президента не одобряют 68% американцев. Для Белого дома особенно важен показатель среди собственных сторонников: 37% республиканских избирателей недовольны. Это усложняет положение кандидатов от республиканцев на выборах в Конгресс, которые уже через несколько недель в ноябре.

Выборы в Конгресс покажут цену непопулярности президента

В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Если они потеряют большинство хотя бы в одной, возможности Белого дома проводить собственную законодательную политику за последние два года каденции существенно сузятся. Демократы могут блокировать часть инициатив администрации, усилить парламентский контроль и проводить расследование ее деятельности. Это изменит политические условия, в которых будут готовиться следующие президентские гонки.

Когда истечет срок Трампа и состоятся следующие выборы

Второй президентский срок Дональда Трампа завершится в полдень 20 января 2029 — в день инаугурации нового главы государства. Следующие президентские выборы пройдут 7 ноября 2028 года. Впереди еще значительная часть каденции – чуть более двух лет: администрация продолжит проводить свою политику, а партия будет определяться с будущим кандидатом.

Трамп не имеет права баллотироваться снова, так что республиканцам придется найти другого кандидата – независимо от рейтинга действующего главы государства в конце его пребывания в Белом доме. Борьба за республиканскую номинацию будет разворачиваться еще при его президентстве, и она будет непростой. Тесная ассоциация с Белым домом связывает их с непопулярными решениями, а резкое дистанцирование чревато конфликтом со сторонниками Трампа.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Среди потенциальных преемников Трампа, лучшие стартовые позиции имеет вице-президент Джей Ди Вэнс. Он принадлежит к новому поколению республиканских политиков, близок к движению MAGA и занимает одну из самых влиятельных должностей в стране. Главный политический ресурс Венса – возможность обращаться к сторонникам президента как представителю той же администрации.

Для Украины важны взгляды Венса на американские обязательства за границей. Он выступает за прекращение войны из-за переговоров, скептически относится к дальнейшей военной помощи США и перспективы вступления Украины в НАТО. В то же время Венс говорит о необходимости в долгосрочном урегулировании, хотя и выступает против украинских ударов о российских НПЗ.

Марк Рубио

Марк Рубио

Среди потенциальных претендентов главная альтернатива Венсу – Марко Рубио. Государственный секретарь работал в Сенате и внешнеполитическом блоке администрации. Его профиль отличается от профиля вице-президента: Рубио может предложить республиканцам продолжение основного курса, опираясь на опыт в государственных институциях и международных делах. Для партийного истеблишмента это основание рассматривать его как компромиссную фигуру.

Однако Рубио заявлял, что поддержит Венса, если он будет баллотироваться. Ранее Рубио признавал право Украины самостоятельно заключать договоры безопасности с другими государствами и говорил о гарантиях безопасности после завершения войны. В 2026 году государственный секретарь резко критиковал заявления Владимира Зеленского об условиях переговоров и допускал, что оружие, назначенное Украине, может быть перенаправлено на войну с Ираном. Поэтому считать его однозначно проукраинским кандидатом было бы ошибкой.

20 октября Владимир Зеленский сообщил, что общался с Рубио по поводу ситуации с перехватчиками для баллистики, данными разведки и вокруг Starshield/Starlink. По словам президента, это было предметно, конструктивно и договорились о контакте вскоре для обновления информации. "Благодарю за готовность помочь и ясную позицию, – заметил Зеленский и резюмировал. – Благодарю всех в Америке, кто поддерживает справедливые подходы".

Рон Десантис

Рон Десантис

Губернатор Флориды Рон Десантис уже соревновался с Трампом за президентскую номинацию в 2024 году. В отличие от Венса и Рубио, его главный политический ресурс – руководство штатом, а не должность в нынешней федеральной администрации. Десантис имеет собственную базу контактов и опыт управления.

В то же время внимания к потенциальной гонке 2028 года Десантис имеет меньше двух представителей Белого дома. После окончания губернаторского срока в 2027 году ему придется возобновлять общенациональную кампанию. Предыдущий опыт участия в праймериз пригодится, но новая попытка потребует убедительного ответа на вопрос, почему именно он может возглавить партию после Трампа и выиграть президентские выборы.

Ранее Десантис называл войну России против Украины территориальным спором, который США не должны отдавать предпочтение собственным интересам безопасности. После критики он уточнил позицию и осудил российское вторжение. Такой подход свидетельствует о скепсисе по масштабному привлечению США. Для Украины ключевой вопрос – какой объем участия Соединенных Штатов Десантис сочтет оправданным их национальными интересами.

Что определит преемника: партийные праймериз, экономика и отношение к курсу MAGA

Борьба за преемство будет происходить на двух уровнях. Сначала республиканцам нужно определить кандидата, а затем он будет бороться за президентство с оппонентами. Названные претенденты – возможные варианты будущего Республиканской партии.

Личная непопулярность президента не упраздняет его влияния на партийных избирателей. Вэнс будет опираться на близость к нынешнему политическому движению, Рубио – на опыт и свою роль в администрации, Десантис – на консервативную базу и управленческое наследие. Смена фамилии в Белом доме будет иметь для Украины практические последствия – от военной помощи и переговоров до гарантий безопасности и американских обязательств в Европе.