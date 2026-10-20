Трамп не хочет иметь дело с Зеленским. Кто мог бы представить Украину на переговорах

Наиболее вероятная кандидатура – действующий глава Службы внешней разведки Украины

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Президент США Дональд Трамп 19 октября продолжил риторику жесткой критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности глава Белого дома заявил, что "возможно, Украине пора выдвинуть на мирные переговоры другого человека, а не Зеленского".

Что сказал Трамп о Зеленском

Президент США не поленился повторить свой постоянный тезис, что Зеленский якобы должен был закончить войну уже давно. По мнению Трампа, глава Украины должен слушать его.

"Зеленский — это человек, который должен был уладить эту войну давно. Если бы он послушал меня, он бы заключил гораздо лучшее соглашение еще давным-давно, и миллион людей с его стороны остались бы живыми… Зеленский не особо помогает в этом вопросе (завершение войны). Я думаю, что он не хочет её прекращать. Но я хочу, чтобы люди не гибли … Возможно, Украине пришло время выдвинуть на мирные переговоры другого человека, а не Зеленского", — заявил глава Америки.

Кроме того, он похвалил Россию. По оценке Трампа, "Россия, в целом, вела себя адекватно в отношении Украины".

Кого бы США могли предложить для переговоров со стороны Украины вместо Зеленского

"Телеграф" попытался поразмышлять, кто мог бы стать переговорщиком от Украины, если Трамп категорически откажется иметь дело с Владимиром Зеленским. Разобраться в этом вопросе помог ИИ ChatGPT. Это только теоретические соображения, никаких подтверждений, что Киев может сделать кого-либо главным переговорщиком вместо Зеленского, нет.

Желание Трампа видеть за столом другого человека не означает, что США могут сами выбирать представителя Украины: это решение должно принять Киев. Однако, если американский лидер действительно будет настаивать на переговорах без Зеленского, Вашингтон, скорее всего, сделает ставку на представителя украинской делегации, уполномоченного вести переговоры от имени государства. Есть три наиболее вероятных кандидатуры.

Рустем Умеров – самый очевидный кандидат

Он уже возглавлял украинскую переговорную делегацию и имеет опыт контактов с американской стороной. В августе 2026 Зеленский поручил ему продолжить работу над дипломатическим завершением войны. Для Вашингтона Умеров мог бы стать приемлемой фигурой, без необходимости менять всю переговорную команду.

Рустем Умеров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кирилл Буданов – кандидат с опытом безопасности

Буданов участвует в дипломатических контактах и имеет опыт работы с американскими партнерами. Его преимущество – понимание военной ситуации и безопасности. В то же время, нет подтверждений, что Трамп лично хотел бы видеть именно Буданова вместо Зеленского.

Кирилл Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Давид Арахамия – политический переговорщик

У него есть опыт переговоров с российской стороной еще с 2022 года и контакты с представителями американской администрации. Арахамия мог бы быть полезен для политических договоренностей, однако его назначение главным представителем Украины пока остается лишь гипотетическим сценарием.

Давид Арахамия. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Может ли Трамп добиться замены Зеленского?

Здесь речь идет о двух разных вещах: замене руководителя переговорной делегации и замене президента Украины. Украинские власти теоретически из-за позиции Трампа могут сменить руководителя делегации. Замена президента – совсем другой политический и конституционный процесс.

Трамп уже призывал Украину избрать нового лидера, а 19 октября снова поставил под вопрос готовность Зеленского завершать войну. В то же время, американские чиновники продолжают контактировать с украинским президентом и его командой.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, член фракции "Слуга народа" Александр Мережко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал, что вероятная трехсторонняя встреча глав США, Китая и РФ во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) может иметь очень плохие последствия для Украины. В частности, её результатом может стать попытка принудить наше государство к капитуляции в войне.