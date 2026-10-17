"Уничтожает не только себя, но и всю партию": как поведение Трампа затянет США в бездну

Дипломат связал курс президента США с угрозой консерватизму и стремлением получить российские активы ценой давления на Украину

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Действия Дональда Трампа ударят по США и республиканцам. Вместе с партией он разрушает консервативные принципы, необходимые американской экономике.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил известный политик и дипломат Роман Бессмертный. Подробнее – в материале: "Негатив в сторону Украины будет только добивать Трампа, – Бессмертный о давлении США, реакции Зеленского и мобилизации".

Почему провал республиканцев станет проблемой для Америки

Бессмертный считает, что политическое саморазрушение Трампа само по себе не станет потерей для США. Главную опасность дипломат видит в том, что президент тянет за собой Республиканскую партию и подрывает консервативную идеологию.

"Трамп просто уничтожает себя. Да и бог с ним, это не потеря для США. Но он убивает Республиканскую партию. Вот где беда. Убивает идеологию консерватизма, которая крайне необходима нынешней Америке, – нужны консервативные принципы управления экономикой", – заявил Бессмертный.

Роман Бессмертный

При этом дипломат не считает, что демократы смогут исправить последствия такого курса. По его оценке, провал Трампа и республиканцев не сделает левые экономические подходы решением для страны.

"Трамп и республиканцы провалятся, но если кто-то думает, что демократы способны своими левыми подходами спасти Америку, то это огромная ошибка", – подчеркнул Бессмертный.

Как российские активы связаны с давлением на Украину

Говоря о мотивах Трампа во внешней политике, Бессмертный назвал главными ценностями президента доллар, имущество и бизнес. По мнению дипломата, президент РФ Владимир Путин использует этот интерес и обещает перспективу получить активы "Лукойла" и "Северного потока" в обмен на давление на Украину.

"Путин перед ним, как перед ослом, повесил связку сена в виде активов "Лукойла" и активов "Северного потока". И говорит: "Дожми Украину – и это будет твоим"", – сказал Бессмертный.

Дипломат оценил активы "Лукойла" в Европе в 10 миллиардов, а в Африке – еще в 10 миллиардов. Он также обратил внимание, что Трамп снял санкции с европейских заправок компании, в том числе болгарских. По словам Бессмертного, их национализировал парламент.

Почему Европа отвергает нефтегазовые предложения

По словам Бессмертного, предложения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера предполагают поставки нефти и газа в Европу, а также распределение определенной суммы между Россией и Украиной на восстановление. Однако позиция Европы по российским энергоносителям уже помешала планам, связанным с "Северным потоком".

"Но по "Северному потоку" европейцы сказали "нет". У них принцип: ни грамма российского газа и нефти. И это мгновенно отпало. Европа против не просто торговли с Россией, но и товаров российского происхождения", – заявил Бессмертный.

Дипломат считает, что окружение Трампа не объясняет ему, насколько важна правовая база ЕС для таких договоренностей. По его оценке, смена продавца не меняет происхождение энергоресурсов и не открывает им доступ на европейский рынок.

"И не имеет значения, Трамп продает эти товары, Кушнер или Уиткофф. Европа их брать не будет", – подчеркнул Бессмертный.

Как сообщал "Телеграф", лидеры США, Китая и РФ могут провести трехстороннюю встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). За всю историю отношений между тремя странами официальный саммит в таком формате не проводился ни разу.