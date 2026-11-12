Когда полетят гражданские самолеты: на Западе раскрыли план защиты украинского неба

Военные 11 стран отрабатывают будущую миссию на учениях в Польше

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Возобновление пассажирских рейсов в Украине союзники связывают с прекращением боевых действий и обеспечением безопасности неба. Для этого планируют задействовать авиацию многонациональных сил.

Подготовку к будущему развертыванию отрабатывают в Польше с 9 по 22 ноября, сообщает "Телеграф". Детальнее читайте в материале: "Чтобы снова полетели пассажирские самолеты: как войска 11 стран готовятся к миру в Украине".

Как отрабатывают защиту воздушного пространства

Учения возле польского города Нова-Демба возглавляют Великобритания и Франция. Вместе с ними участвуют Бельгия, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция и Турция. Всего привлечены 2800 военнослужащих, включая 300 британских.

Воздушную часть обеспечивают истребители Typhoon Королевских ВВС и самолет-заправщик Voyager. Они отрабатывают патрулирование и обеспечение безопасности воздушного пространства – действия, которые должны создать условия для безопасного возвращения коммерческих рейсов после открытия украинского неба.

Военнослужащие 7-й бригады британской армии, известной как "Крысы пустыни", занимаются ключевыми логистическими операциями. Проверка переброски людей и техники нужна, чтобы подразделения разных государств могли работать как единая сила.

На каких условиях развернут многонациональные силы

Британское правительство объясняет, что Многонациональные силы для Украины (MNF-U) развернут по приглашению украинского правительства после завершения боевых действий и выполнения необходимых политических и военных условий. Это военный компонент Коалиции желающих, официально созданный в январе 2026 года после подписания декларации о намерениях лидерами Великобритании, Франции и Украины.

Основная задача сил – восстановление и укрепление украинской армии для сдерживания будущей российской агрессии. Союзники будут помогать с подготовкой бойцов, логистикой и работой с оборудованием, а также проводить совместные тренировки с украинскими военными.

На учениях проверяют переброску людей и техники и взаимодействие подразделений разных стран Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Воздушный компонент Safer Ukrainian Skies предусматривает совместную работу с Воздушными силами Украины и выполнение миссий авиацией стран-участниц. Морское направление Safer Seas сосредоточат на противоминных операциях в Черном море и безопасном доступе судов к украинским портам. Оба направления должны помочь восстановлению перевозок и экономики.

Военные обязательства в рамках MNF-U взяли на себя 24 государства. Командование осуществляют Великобритания и Франция через совместный оперативный штаб в Париже, который до конца 2026 года планируют перенести в Великобританию.

Как Украина готовится к возвращению рейсов

В Украине Кабинет министров утвердил Стратегию развития гражданской авиации и использования воздушного пространства до 2030 года и создал Межведомственный координационный центр. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины. Стратегию реализуют в два этапа: в 2026–2028 и 2029–2030 годах.

"Восстановление гражданской авиации – это не вопрос одного решения или короткого промежутка времени. Прежде всего речь идет о безопасности людей, и именно ситуация с безопасностью будет определять возможность возобновления полетов", – заявлял вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Координационный центр подготовит пошаговый план восстановления авиасообщения и новую архитектуру безопасности гражданской авиации. Стратегия предусматривает модернизацию аэропортов и аэронавигационной инфраструктуры, интеграцию в Единое авиационное пространство Европейского союза и поэтапное возвращение пассажирских и грузовых перевозок.

Как сообщал "Телеграф", украинский грузовой Ан-124 "Руслан" загорелся при посадке в аэропорту Тюбу в японском городе Токонаме. Возгорание быстро потушили и пострадавших не было.