Катера не спасут Киев: когда могут запустить лодки и сколько людей на самом деле они перевезут

Речные маршруты уже дважды проверяли на транспортной модели столицы

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Пилотный речной маршрут в Киеве реально запустить весной 2027 года. Однако начать подготовку необходимо уже сейчас.

Об этом "Телеграфу" заявил директор ProMobility Дмитрий Беспалов. Детальнее читайте в материале: "Катера вместо мостов в Киеве: сколько людей на самом деле перевезут суда и чем грозит тревога посреди Днепра".

Какой спрос показала транспортная модель

Команда Беспалова дважды рассчитывала речные рейсы: в 2019 году – для концепции развития Подольского района по заказу немецкой организации международного сотрудничества GIZ, в 2020-м – для "Администрации речных портов". Тогда компания называлась A+S Ukraine.

В модели 2020 года маршрут Почтовая площадь – Русановская набережная получил около 870 поездок в сутки в обе стороны, а Почтовая площадь – Березняки – около 950. Вместе это менее 2 тысяч поездок. Для сравнения: по модели 2015 года киевляне ежедневно пересекали Днепр общественным транспортом примерно 1,4 миллиона раз.

Для города в целом такое сообщение будет скорее символическим, считает эксперт. Его востребованность определяет расположение жилья и рабочих мест относительно причалов.

"Спрос зависит не столько от вместимости лодки, сколько от того, сколько людей живет возле одного причала и работает возле другого", – отметил Беспалов.

Где в Киеве могут запустить катера/Фото: Инфографика ИИ

Почему катера не заменят мосты

Расчетная вместимость судов покрывает смоделированный спрос на эти два направления. Но масштаб перевозок по мостам значительно выше: по оценке Беспалова, в часы пик по мосту Метро только поезда перевозят 10–15 тысяч пассажиров в час. В то же время катер на 150 мест с интервалом 15 минут перевезет 600 человек в час в одну сторону.

"Речные перевозки не станут альтернативой мостам. Они могут дополнить сеть в нескольких направлениях, где по воде добираться короче, чем по мосту", – подчеркнул эксперт.

Реалистичным Беспалов считает запуск пилотного маршрута в пиковые часы весной 2027 года, если начать подготовку уже сейчас. Для сравнения, два понтонных моста, которые планируют установить, могут смонтировать за три-четыре месяца.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук также рассматривает суда как дополнительный транспорт.

"Мост – это постоянный трафик, такой пропускной способности плавсредства не дадут. Для важных грузов или пассажиров их привлечь вполне реально", – объяснил Лакийчук в комментарии "Телеграфу".

Как сообщал "Телеграф", В Киеве предлагают интересное решение проблем с мостами. В столице зарегистрировали петицию о создании прямого автобусного маршрута между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи" через Южный мост.