Где в Киеве могут запустить катера: карта потенциальных маршрутов

Новые направления советуют добавлять поэтапно, но на левом берегу нужны причалы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киеве предлагают развивать пассажирские перевозки по Днепру. Первым потенциальным маршрутом может стать сообщение между Русановкой и Почтовой площадью, которое позволит жителям левого берега быстрее добираться до Подола.

Какие еще районы столицы могут получить речное сообщение, где будут обустраивать причалы и сколько времени можно будет сэкономить в пути – выяснял "Телеграф". Больше читайте в материале: Катера вместо мостов в Киеве: сколько людей на самом деле перевезут лодки и чем грозит тревога посреди Днепра

Какие маршруты катеров предлагают в Киеве

Первым направлением, разработанным командой директора ProMobility Дмитрия Беспалова, стал маршрут Русановка – Почтовая площадь. В дальнейшем сеть речных перевозок предлагают расширять постепенно.

Среди потенциальных точек для новых маршрутов:

Березняки – причал возле Днепровской набережной, 9;

Позняки – залив Берковщина, поблизости от River Mall;

Оболонь – существующие причалы "Оболонь" и в парке "Наталка".

Где будут обустраивать причалы

Инфраструктурные возможности правого и левого берегов различаются. На правом берегу можно использовать уже существующие причалы, прежде всего на Почтовой площади.

В то же время на левом берегу новые места для посадки и высадки пассажиров придется строить.

Сеть речных перевозок предлагают постепенно расширить на Оболонь, Березняки и Позняки Источник: Коллаж ("Телеграф")

Сколько времени можно сэкономить

Наиболее ощутимым преимущество речного транспорта может быть для жителей Русановки, которые работают на Подоле.

По оценке 2019 года, катер будет преодолевать расстояние между конечными остановками примерно за 20 минут. Для сравнения, поездка на метро или автобусе через мост Патона занимает около 35 минут.

Таким образом, речной маршрут потенциально позволит сэкономить в дороге около 15 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве могут заработать резервные переправы.