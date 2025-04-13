Фортуна улыбнулась: игрок "Лото-Забавы" внезапно разбогател, сколько удалось выиграть

Кстати, главный приз никто не выиграл

Люди обожают лотереи за случайно изменить свою жизнь за один вечер. Так, 6 апреля состоялся 1326-й тираж государственной лотереи "Лото-Забава", где один из счастливчиков стал богаче почти на 200 тысяч гривен.

Об этом говорится на официальном сайте лотерейного оператора М.С.Л. Выигрышный билет №21621 был приобретен онлайн.

Его владелец сорвал 190 000 гривен благодаря комбинации из трех горизонталей с подковой – специальным символом, заменяющим любое число. Эта комбинация принесла ему солидный выигрыш.

Кстати, главный приз – миллион гривен – на этот раз никто не выиграл, но шансы еще есть. Еженедельно оператор проводит розыгрыши, и в истории уже немало примеров, когда обычные люди "сорвали свой джекпот".

"Лото-Забава" продолжает оставаться самой популярной в Украине, ведь еженедельно дарит шанс изменить жизнь. Кто знает — возможно, в следующий раз вы станете миллионером?

Ранее "Телеграф" сообщал, где купить билеты "Лото-Забава" и как у нее играть. Некоторые украинцы даже стали миллионерами из-за этой игры.