Сколько украинцы будут платить за газ в апреле: озвучены тарифы

Многие украинцы интересуются, что будет с тарифами в середине весны

В апреле тарифы на газ в Украине по-прежнему останутся неизменными. По крайней мере до конца месяца цена будет оставаться стабильной.

Так, в апреле, как и в марте, украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр природного газа. Речь идет о 98% населения, которые пользуются услугами "Нафтогаза". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф "Фиксированный" от ГК "Нефтегаз Украины" остается неизменным", – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Он добавил, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. Также в "Нафтогазе" подчеркнули, что все клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированны". Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно.

Еще примерно 2% населения, которые используют услуги других поставщиков газа, могут платить другую сумму. Важно отметить, что в апреле эти тарифы останутся такими же для всех поставщиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими будут тарифы на воду в Украине в апреле 2024. Известно, что цены в этот раз изменятся.