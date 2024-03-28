Повысят ли тарифы на электроэнергию в Украине: в правительстве дали ответ

В результате недавних атак российских оккупантов снова есть значительные повреждения объектов энергетической отрасли.

В прошлом году власти Украины были вынуждены повысить тарифы на электроэнергию для населения из-за масштабных атак РФ на энергетику. На данный момент Министерство энергетики Украины не планирует новых повышений.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Подробности чиновник озвучил в эфире телемарафона.

"Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, — спокойно, стабильно и без отключений", — пояснил Галущенко.

Министр пояснил, что в результате недавних атак российских оккупантов снова есть значительные повреждения объектов энергетической отрасли. Но пока специалисты еще не дали полную оценку нанесенного ущерба. Поэтому пока не ясно, какая сумма нужна на восстановление. Как результат, говорить о разработке проектов по повышению тарифов рано.

Напомним, что 22 марта, Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за все время войны. Тогда под удар попала ДнепроГЭС в Запорожье. А в Харькове до сих пор сложная ситуация с электроэнергией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кабмин и МВФ подписали документ о повышении тарифов на коммуналку. Из-за этого стоимость некоторых услуг может начать дорожать еще до окончания полномасштабной войны.