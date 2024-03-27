Уже с 1 апреля украинцы будут платить по новым тарифам: какие цены на газ и воду установили

Тариф на воду в городах Украины разный

Уже с первого апреля украинцы будут платить за воду и газ по новым тарифам. Цены водоснабжения изменились в городах Украины не равномерно.

Так прогнозируется, что жители столицы, где тариф на воду будет самым дорогим, будут платить почти на 34% больше прошлой цены. "Телеграф" также приводит новые цены в других областных центрах.

Стоимость водоснабжения и водоотвода в Киеве с 30,384 гривны за кубометр по НДС может достигнуть до 40,776 гривны за кубометр по НДС. В то же время, жители Днепра увидят в платежках сумму, начисленную за 37,61 гривны за кубометр с НДС, а в Виннице — 35 гривен за кубометр с НДС.

Апрельский рост тарифов не обойдет следующих потребителей:

"Львовводоканал" – 9,73 гривны за кубометр по НДС;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны за кубометр с НДС;

"Черновцыводоканал" – 10,87 гривны за кубометр по НДС;

"Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр по НДС.

А уже с 1 июля предлагаются следующие изменения:

"Львовводоканал" – 10,82 гривны за кубометр по НДС;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 7,02 гривны за кубометр с НДС;

"Черновцыводоканал" – 12,31 гривны за кубометр по НДС;

"Дрогобычводоканал" – 18,77 гривны за кубометр по НДС.

Тарифы на газ

Тариф на газ общий для потребителей по всей Украине. Неизменной цена природного газа, которая сейчас составляет 7,96 гривны за кубометр, будет оставаться у "Нефтегаза". Однако у других поставщиков этот тариф может варьироваться от 7,70 до 9,90 гривен за кубометр.

Тарифы на газ

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине в следующем месяце будут пересмотрены тарифы на электричество. Однако актуально это будет только для малых небытовых потребителей.