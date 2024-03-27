Уже с 1 апреля украинцы будут платить по новым тарифам: какие цены на газ и воду установили
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3650
Тариф на воду в городах Украины разный
Уже с первого апреля украинцы будут платить за воду и газ по новым тарифам. Цены водоснабжения изменились в городах Украины не равномерно.
Так прогнозируется, что жители столицы, где тариф на воду будет самым дорогим, будут платить почти на 34% больше прошлой цены. "Телеграф" также приводит новые цены в других областных центрах.
Стоимость водоснабжения и водоотвода в Киеве с 30,384 гривны за кубометр по НДС может достигнуть до 40,776 гривны за кубометр по НДС. В то же время, жители Днепра увидят в платежках сумму, начисленную за 37,61 гривны за кубометр с НДС, а в Виннице — 35 гривен за кубометр с НДС.
Апрельский рост тарифов не обойдет следующих потребителей:
- "Львовводоканал" – 9,73 гривны за кубометр по НДС;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны за кубометр с НДС;
- "Черновцыводоканал" – 10,87 гривны за кубометр по НДС;
- "Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр по НДС.
А уже с 1 июля предлагаются следующие изменения:
- "Львовводоканал" – 10,82 гривны за кубометр по НДС;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 7,02 гривны за кубометр с НДС;
- "Черновцыводоканал" – 12,31 гривны за кубометр по НДС;
- "Дрогобычводоканал" – 18,77 гривны за кубометр по НДС.
Тарифы на газ
Тариф на газ общий для потребителей по всей Украине. Неизменной цена природного газа, которая сейчас составляет 7,96 гривны за кубометр, будет оставаться у "Нефтегаза". Однако у других поставщиков этот тариф может варьироваться от 7,70 до 9,90 гривен за кубометр.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине в следующем месяце будут пересмотрены тарифы на электричество. Однако актуально это будет только для малых небытовых потребителей.