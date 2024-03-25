Укр

Сэкономите почти половину: что нужно сделать, чтобы платить меньше по новым тарифам на свет

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тарифы возрастут до немалой суммы Новость обновлена 25 марта 2024, 14:13
Тарифы возрастут до немалой суммы. Фото Pinterest

Цена в платежке может быть меньше на 40%

Тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 2,64 грн за кВт*ч с 1 апреля 2024 года. Но есть способ, который поможет сэкономить около 40% стоимости.

Речь идет о подключении двухзонного счетчика. Об этом рассказывали в компании Yasno.

Несмотря на стоимость этого устройства в 1,6-2,4 тысяч грн, окупится меньше, чем за год. А его подключение – бесплатное. Не зря в некоторых городах уже сформировались целые очереди на установку счетчика вплоть до ноября текущего года.

Для этого необходимо установить двухзонный счетчик, а также подать заявку к поставщику электроэнергии. Экономия с этим прибором возникает из-за того, что с ним потребитель имеет "ночной" и "дневной" тариф. И соответственно, если перенести работу бытовой техники, потребляющей много энергии, в "ночные" часы, можно хорошо сэкономить. Например, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн в месяц.

Пример сбережения по старым тарифам

Что нужно, чтобы установить этот счетчик

  1. Подать заявление об изменении тарифа. Потребуется паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии;
  2. Оплатить услугу установки нового счетчика и получить список сертифицированных моделей;
  3. Приобрести устройство учета самостоятельно или у поставщика электричества;
  4. Провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии;
  5. Вызвать мастера от сети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ обязательно требуйте акт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как снять показания с двухзонного счетчика и не попасть впросак из-за неправильных данных.

Теги:
#Электроэнергия #Тарифы