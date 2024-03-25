Сэкономите почти половину: что нужно сделать, чтобы платить меньше по новым тарифам на свет

Цена в платежке может быть меньше на 40%

Тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 2,64 грн за кВт*ч с 1 апреля 2024 года. Но есть способ, который поможет сэкономить около 40% стоимости.

Речь идет о подключении двухзонного счетчика. Об этом рассказывали в компании Yasno.

Несмотря на стоимость этого устройства в 1,6-2,4 тысяч грн, окупится меньше, чем за год. А его подключение – бесплатное. Не зря в некоторых городах уже сформировались целые очереди на установку счетчика вплоть до ноября текущего года.

Для этого необходимо установить двухзонный счетчик, а также подать заявку к поставщику электроэнергии. Экономия с этим прибором возникает из-за того, что с ним потребитель имеет "ночной" и "дневной" тариф. И соответственно, если перенести работу бытовой техники, потребляющей много энергии, в "ночные" часы, можно хорошо сэкономить. Например, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн в месяц.

Пример сбережения по старым тарифам

Что нужно, чтобы установить этот счетчик

Подать заявление об изменении тарифа. Потребуется паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии; Оплатить услугу установки нового счетчика и получить список сертифицированных моделей; Приобрести устройство учета самостоятельно или у поставщика электричества; Провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии; Вызвать мастера от сети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ обязательно требуйте акт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как снять показания с двухзонного счетчика и не попасть впросак из-за неправильных данных.