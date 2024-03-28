Скільки українці платитимуть за газ у квітні: озвучено тарифи

Багато українців цікавляться, що буде з тарифами у середині весни

У квітні тарифи на газ в Україні, як і раніше, залишаться незмінними. Принаймні до кінця місяця ціна залишатиметься стабільною.

Так, у квітні, як і у березні, українці платитимуть 7,96 грн за кубометр природного газу. Йдеться про 98% населення, яке користується послугами "Нафтогазу". Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз наголошуємо, що тариф "Фіксований" від ДК "Нафтогаз України" залишається незмінним", — зазначив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишев..

Він додав, що це рішення було ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Також у "Нафтогазі" наголосили, що всі клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксовані". Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно.

Ще приблизно 2% населення, яке використовують послуги інших постачальників газу, можуть сплачувати іншу суму. Важливо, що у квітні ці тарифи залишаться такими самими всім постачальників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими будуть тарифи на воду в Україні у квітні 2024 року. Відомо, що ціни цього разу зміняться.