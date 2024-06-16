Тариф на газ: сколько украинцы будут платить за кубометр до конца июня

Стоимость варьируется в зависимости от поставщика

В июне тариф на газ для бытовых потребителей остался на прежнем уровне. Компания "Нафтогаз", которой пользуется большая часть населения, не вводила никаких изменений в этом месяце.

Сейчас стоимость кубометра газа в зависимости от поставщика будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн. Об этом сообщается на сайте ГазПравда.

По состоянию на июнь 2024 года 12 поставщиков обнародовали свои предложения. Стоимость варьируется от 7,70 грн до 9,99.

Отмечается, что большинству украинских потребителей, а именно 98% или 12 млн домохозяйств, газ поставляет компания Нафтогаз Украина. Стоимость кубометра — 7,96.

"Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года" — говорится в материале.

В то же время некоторые поставщики установили цены только до августа 2024 года.

Напомним, что с 1 июня в Украине повысили тариф на электроэнергию. "Телеграф" выяснил, сколько теперь будет платить за свет среднестатистическая семья в месяц. Отметим, что месяцем ранее тариф был 2,64 грн/кВт*ч, а теперь потребители платят 4,32 грн/кВт*ч.