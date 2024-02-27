С днем рождения куме: красивые поздравления и открытки

Лучшие поздравления с днём рождения для кумы — в подборке "Телеграфа"

День рождения крестной матери ребенка — поистине особенное событие. Красивое поздравление куме с днем рождения поможет показать, как вы ее цените и благодарны за то, что она согласилась породниться с вами.

Специально для своих читателей "Телеграф" составил подборку самых милых и трогательных поздравлений куме с днем рождения. Текстовые пожелания можете приберечь для личной встречи, а пожелать ей доброго утра в день рождения поможет поздравительная открытка.

Поздравления для кумы с днём рождения в стихах

Стихотворное поздравление куме на день рождения не оставит ее равнодушной. Имениннице будет приятно получить такие пожелания.

***

Моя милая кума,

С днем рождения тебя!

Солнца, счастья и удачи,

Много денежек в придачу.

Желаю радости большой,

Не стареть тебе душой,

Никогда не ведать бед,

А в делах — больших побед.

Долголетия, любви,

Вечной женской красоты.

Всего лучшего желаю,

С днем рождения поздравляю!

***

Счастья женского желаю

Я тебе, моя кума.

С днем рождения поздравляю,

Будь здорова ты всегда!

Пусть невзгоды и печали

Позади останутся.

Впереди удача ждет,

И успех притянется.

Будь любимой, дорогая,

И себя ты береги.

Стран заморских, отдыхая,

Много всяких посети.

Ясных дней ещё желаю,

Чтоб цвела ты круглый год.

И всё то, о чем мечтала,

Всё скорей к тебе придёт!

***

Что ж, роднулька, поздравляю!

День рожденья — важный день.

От души тебе желаю:

Прочь гони тоску и лень.

Ты, кумася дорогая,

Самый близкий человек!

На весь мир одна такая.

Счастья, радости навек.

Чтобы жизнь тебя любила,

Чтоб вздыхали мужики,

Чтоб судьба тебе дарила

Шубы, платья, каблуки.

Чтоб дарила бриллианты,

Тачки, кольца и дома.

Чтобы все свои таланты

Воплотить ты в жизнь смогла.

Будь прекрасной неизменно

И не вздумай загрустить.

Будь такой же современной,

Молодеть, мечтать, любить.

В общем, я скажу серьезно:

Сбычи мечт, добра, чудес.

Пусть всё будет грандиозно.

Быть счастливой до небес!

***

С днем рождения, кума!

Пусть подарков будет — тьма,

Много радостных моментов

И приятных комплиментов.

Чтоб здоровье не пугало,

Денег чтоб на всё хватало.

Каждый день чтоб — вдохновенья

И желаний исполненья!

***

Кума дорогая, тебя поздравляю!

Здоровья, успехов тебе я желаю.

Желаю везенья, удачи, любви.

Чтоб вмиг исполнялись желанья твои.

Желаю от грусти не ныть никогда.

Печали уходят пускай навсегда.

Желаю любимой и нужною быть.

Желаю самой себя только ценить.

Пусть жизнь твоя будет сюрпризов полна.

Желаю душевного счастья, тепла.

Желаю терпенья, успехов во всем.

Кума, поздравляю с твоим лучшим днем!

Красивые поздравления с днем рождения куме своими словами

Порадуйте куму пожеланиями, которые тронут ее и вызовут слезы счастья.

***

Мне так повезло, что у меня такая замечательная кума! 💐🎂В этот прекрасный день желаю тебе крепкого здоровья и много счастливых дней!

***

Поздравляю с днем ​​рождения самую невероятную женщину на свете — мою куму! 🌺🎁🎀Звезды светят мне ярче по ночам, потому что мне повезло с тобой! Желаю тебе неземного счастья и самой настоящей любви!

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С днем рождения, кумушка! 🎈Если бы это было в моих силах, я бы положила все счастье к твоим ногам в качестве подарков 🎁на день рождения. Я желаю тебе богатства, здоровья и безусловной любви. Пусть с твоего прекрасного лица ни на минуту не сходит улыбка!

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Кумушка, с днем рождения! 🌺🎂Хочу пожелать тебе никогда не унывать, быть самой счастливой на свете, а невзгоды, грусть, тоска пусть тебя обходят стороной. Пусть душу греет настоящая любовь, а сердце наполняется радостью. 💖Пусть в доме будут покой и уют, всё намеченное будет воплощаться в реальность. Пусть счастьем искрятся глаза, а жизнь будет похожа на сказку. Желаю крепкого здоровья, благополучия, удачи, заботы от близких, женского счастья, гармонии, равновесия, порядка в уме, положительных эмоций и добра!🥂

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С днем рождения, дорогая кума! 🎈🎁Я желаю, чтобы все в жизни было просто, чтобы все, кто есть рядом, любили тебя и ценили. Еще желаю тебе, дорогая, здоровья и достатка, внимания и доброты. Будь всегда очаровательной, изысканной женщиной, потрясающим, светлым человеком! 🌞💖И пусть твои мечты успешно воплощаются в жизнь!

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Дорогая кума, поздравляю тебя с твоим днём рождения! 🎁🥂Пусть в этот день сбудутся все твои желания, и все намеченное начнёт воплощаться в жизнь. Мирного семейного неба над твоим очагом, здоровых деток. Ты человек с широкой душой и добрым сердцем. Желаю тебе всегда оставаться такой же позитивной и весёлой. Пусть счастьем искрятся глаза и мимо проходят все ненастья.

Открытки любимой куме с днем рождения

Сделайте красивый сюрприз дорогой куме в день рождения — отправьте ей в соцсетях или мессенджере красивую поздравительную открытку.

Открытка, чтобы поздравить любимую куму с днём рождения

Открытка для кумы с днем рождения

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Красивая картинка любимой куме в день рождения

Яркие поздравления для кумы на день рождения

Открытка куме в день рождения

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