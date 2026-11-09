Удар по коррупции или международным позициям? Эксперт оценил последствия громкой операции НАБУ и САП

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Масштабная операция НАБУ и САП, которая 4 ноября сопровождалась обысками у чиновников СБУ и обнародованием материалов о деятельности преступной организации, вызывает важный вопрос. Почему все это произошло именно в этот день и учитывали ли правоохранители возможные последствия для Украины? Об этом написал в своем Фейсбуке политический эксперт Валерий Клочок.

Он отметил, что именно 4 ноября президент Владимир Зеленский провел полуторачасовой разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого они обсуждали подготовку к переговорам Украины, США и России, гарантии безопасности и усиление противовоздушной обороны. Параллельно в Брюсселе проходили международные консультации по восстановлению Украины, а на 5 ноября были запланированы переговоры о гарантиях безопасности.

"И именно в это время информационное пространство заполняют сообщения о возможной причастности высокопоставленных чиновников украинских спецслужб к организованной преступности и новое обострение конфликта между силовыми структурами. Подобная ситуация уже была. 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у тогдашнего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. В тот же день Ермак подал в отставку, а президенту пришлось менять состав переговорной делегации.

Конечно, совпадение дат еще ничего не доказывает. Но вопросы возникают. Почему обыски и обнародование материалов расследования прошли именно 4 ноября? Были ли причины, требовавшие немедленных действий? И думали ли правоохранители о том, как публичная огласка может повлиять на международные позиции Украины?" — задает вопрос Клочок.

Он обратил внимание на то, что подобные скандалы мгновенно использует российская пропаганда, пытающаяся убедить международных партнеров в том, что Украина не заслуживает поддержки. По его мнению, руководство НАБУ и САП должно объяснить обществу, почему было выбрано именно такое время и способ обнародования материалов.

"Во время войны каждое решение должно учитывать интересы Украины. Особенно сейчас, когда речь идет о переговорах по гарантиям безопасности и возможному завершению войны. Независимость правоохранительных органов не освобождает их от ответственности за последствия их решений для страны", — подчеркнул эксперт.