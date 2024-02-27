З днем народження кумі: красиві вітання та листівки

Найкращі вітання з днем народження для куми — у добірці "Телеграфа"

День народження хрещеної матері дитини – воістину особлива подія. Гарне привітання з днем народження кумі допоможе показати, як ви її цінуєте та вдячні за те, що вона погодилася поріднитися з вами.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" склав добірку наймиліших і зворушливих привітань кумі з днем народження. Текстові побажання можете притримати для особистої зустрічі, а побажати іменинниці доброго ранку в день народження допоможе вітальна листівка.

Привітання для куми з днем народження у віршах

Віршоване привітання кумі на день народження не залишить її байдужою. Іменинниці буде приємно отримати такі побажання.

***

Якщо кума, то лиш така!

Красива, рідна, дорога.

Своїй кумі, найкращій в світі,

Бажаю ціле море квітів.

Бажаю щастя, миру і добра,

Подарунків, радості, тепла.

Бажаю кохання до світанку

І каву у ліжко кожного ранку.

Хай перлами любові доля осипає,

Дитячий сміх у домі хай лунає.

***

Із днем народження, кума!

Щоби щаслива ти була,

А ще здорова й молода,

Щоб, як трояндочка, цвіла.

Кохання, ніжності й тепла,

Достатку, злагоди, добра.

Вітаю, кумушко моя!

Хай тебе любить вся сім’я!

***

З днем народження, кума!

Все, що хочеш ти сама,

Доля хай тобі дарує,

Хай життя твоє вирує.

Кожен день цікавим буде:

Гарні звістки, добрі люди.

Хай частіш свята веселі

Будуть у твоїй оселі!

***

Кумасю рідна наша, мила,

Ми з днем народження тебе,

Вітаємо сердечно, щиро,

І дуже любимо тебе!

Бажаємо тобі здоров’я

Міцного, дужого на вік,

Щоб все завжди було чудово,

Кохав би рідний чоловік!

Щоб в хаті все було, що треба,

Достаток, настрій і тепло,

Щоб в мріях досягала неба,

І мала від людей добро!

Щоб ти завжди була красива,

Гарненька, ніжна, молода,

І кожний день була щаслива,

Бо в серці — рай і теплота!

***

Ти найкраща в світі жінка!

І красива, і струнка,

І весела, і розумна,

Завжди щира й молода.

Ти для мене і подружка,

Навіть іноді сестра.

Від душі тебе вітаю

З днем народження, кума!

Залишайся ти такою,

Як тепер, на всі літа.

Будь щаслива і здорова,

Добра, мила і проста.

Хай Господь тобі дарує

Добру вдачу на весь вік,

Хай сім’я завжди цінує,

Хай цілує чоловік.

Красиві вітання з днем народження кумі своїми словами

Порадуйте куму побажаннями, які зворушать її та викличуть сльози щастя.

***

Мені так пощастило, що в мене така чудова кума! 💐🎂В цей прекрасний день бажаю тобі міцного здоров’я та багато щасливих днів!

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Вітаю з днем ​​народження найнеймовірнішу жінку на світі — мою куму! 🌺🎁🎀Зірки світять мені яскравіше ночами, тому що мені пощастило з тобою! Бажаю тобі неземного щастя і справжнісінького кохання!

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З днем народження, кумко! 🎈Якби це було в моїх силах, я б поклала все щастя до твоїх ніг як подарунки 🎁на день народження. Я бажаю тобі багатства, здоров’я та безумовної любові. Нехай із твого прекрасного обличчя ні на хвилину не сходить усмішка!

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Кума, з днем народження! 🌺🎂Хочу побажати тобі ніколи не сумувати, бути найщасливішою на світі, а негаразди, сум, туга нехай тебе обходять стороною. Нехай душу гріє справжнє кохання, а серце наповнюється радістю. 💖Нехай у будинку будуть спокій і затишок, все намічене втілюватиметься в реальність. Нехай щастям іскряться очі, а життя буде схоже на казку. Бажаю міцного здоров’я, добробуту, удачі, турботи від близьких, жіночого щастя, гармонії, рівноваги, порядку в розумі, позитивних емоцій та добра! 🥂

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З днем народження, люба кума! 🎈🎁Я бажаю, щоб все в житті було просто, щоб усі, хто є поруч, любили тебе та цінували. Ще бажаю тобі, люба, здоров’я та достатку, уваги та доброти. Будь завжди чарівною, вишуканою жінкою, приголомшливою, світлою людиною! 🌞💖І нехай твої мрії успішно втілюються в життя!

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Люба кумо, вітаю тебе з твоїм днем народження! 🎁🥂Нехай у цей день збудуться всі твої бажання, і все намічене почне втілюватись у життя. Мирне сімейне небо над твоїм вогнищем, здорових діток. Ти людина з широкою душею та добрим серцем. Бажаю тобі завжди залишатися такою ж позитивною та веселою. Нехай щастям іскряться очі й усі негоди проходять повз.

Листівки улюбленій кумі з днем народження

Зробіть гарний сюрприз дорогий кумі в день народження — відправте їй у соцмережах чи месенджері гарну вітальну листівку.

Листівка, щоб привітати улюблену куму з днем народження

Вітальна листівка для куми з днем народження

Виберіть красиве вітання з днем народження для куми

Красива картинка улюбленій кумі у день народження

Яскраві поздоровлення для куми на день народження

Вітальна листівка кумі в день народження

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