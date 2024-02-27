З днем народження кумі: красиві вітання та листівки
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Найкращі вітання з днем народження для куми — у добірці "Телеграфа"
День народження хрещеної матері дитини – воістину особлива подія. Гарне привітання з днем народження кумі допоможе показати, як ви її цінуєте та вдячні за те, що вона погодилася поріднитися з вами.
Спеціально для своїх читачів "Телеграф" склав добірку наймиліших і зворушливих привітань кумі з днем народження. Текстові побажання можете притримати для особистої зустрічі, а побажати іменинниці доброго ранку в день народження допоможе вітальна листівка.
Привітання для куми з днем народження у віршах
Віршоване привітання кумі на день народження не залишить її байдужою. Іменинниці буде приємно отримати такі побажання.
***
Якщо кума, то лиш така!
Красива, рідна, дорога.
Своїй кумі, найкращій в світі,
Бажаю ціле море квітів.
Бажаю щастя, миру і добра,
Подарунків, радості, тепла.
Бажаю кохання до світанку
І каву у ліжко кожного ранку.
Хай перлами любові доля осипає,
Дитячий сміх у домі хай лунає.
***
Із днем народження, кума!
Щоби щаслива ти була,
А ще здорова й молода,
Щоб, як трояндочка, цвіла.
Кохання, ніжності й тепла,
Достатку, злагоди, добра.
Вітаю, кумушко моя!
Хай тебе любить вся сім’я!
***
З днем народження, кума!
Все, що хочеш ти сама,
Доля хай тобі дарує,
Хай життя твоє вирує.
Кожен день цікавим буде:
Гарні звістки, добрі люди.
Хай частіш свята веселі
Будуть у твоїй оселі!
***
Кумасю рідна наша, мила,
Ми з днем народження тебе,
Вітаємо сердечно, щиро,
І дуже любимо тебе!
Бажаємо тобі здоров’я
Міцного, дужого на вік,
Щоб все завжди було чудово,
Кохав би рідний чоловік!
Щоб в хаті все було, що треба,
Достаток, настрій і тепло,
Щоб в мріях досягала неба,
І мала від людей добро!
Щоб ти завжди була красива,
Гарненька, ніжна, молода,
І кожний день була щаслива,
Бо в серці — рай і теплота!
***
Ти найкраща в світі жінка!
І красива, і струнка,
І весела, і розумна,
Завжди щира й молода.
Ти для мене і подружка,
Навіть іноді сестра.
Від душі тебе вітаю
З днем народження, кума!
Залишайся ти такою,
Як тепер, на всі літа.
Будь щаслива і здорова,
Добра, мила і проста.
Хай Господь тобі дарує
Добру вдачу на весь вік,
Хай сім’я завжди цінує,
Хай цілує чоловік.
Красиві вітання з днем народження кумі своїми словами
Порадуйте куму побажаннями, які зворушать її та викличуть сльози щастя.
***
Мені так пощастило, що в мене така чудова кума! 💐🎂В цей прекрасний день бажаю тобі міцного здоров’я та багато щасливих днів!
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Вітаю з днем народження найнеймовірнішу жінку на світі — мою куму! 🌺🎁🎀Зірки світять мені яскравіше ночами, тому що мені пощастило з тобою! Бажаю тобі неземного щастя і справжнісінького кохання!
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З днем народження, кумко! 🎈Якби це було в моїх силах, я б поклала все щастя до твоїх ніг як подарунки 🎁на день народження. Я бажаю тобі багатства, здоров’я та безумовної любові. Нехай із твого прекрасного обличчя ні на хвилину не сходить усмішка!
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Кума, з днем народження! 🌺🎂Хочу побажати тобі ніколи не сумувати, бути найщасливішою на світі, а негаразди, сум, туга нехай тебе обходять стороною. Нехай душу гріє справжнє кохання, а серце наповнюється радістю. 💖Нехай у будинку будуть спокій і затишок, все намічене втілюватиметься в реальність. Нехай щастям іскряться очі, а життя буде схоже на казку. Бажаю міцного здоров’я, добробуту, удачі, турботи від близьких, жіночого щастя, гармонії, рівноваги, порядку в розумі, позитивних емоцій та добра! 🥂
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З днем народження, люба кума! 🎈🎁Я бажаю, щоб все в житті було просто, щоб усі, хто є поруч, любили тебе та цінували. Ще бажаю тобі, люба, здоров’я та достатку, уваги та доброти. Будь завжди чарівною, вишуканою жінкою, приголомшливою, світлою людиною! 🌞💖І нехай твої мрії успішно втілюються в життя!
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Люба кумо, вітаю тебе з твоїм днем народження! 🎁🥂Нехай у цей день збудуться всі твої бажання, і все намічене почне втілюватись у життя. Мирне сімейне небо над твоїм вогнищем, здорових діток. Ти людина з широкою душею та добрим серцем. Бажаю тобі завжди залишатися такою ж позитивною та веселою. Нехай щастям іскряться очі й усі негоди проходять повз.
Листівки улюбленій кумі з днем народження
Зробіть гарний сюрприз дорогий кумі в день народження — відправте їй у соцмережах чи месенджері гарну вітальну листівку.
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