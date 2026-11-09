Чем обогреть дом зимой – украинка показала необычный способ с газовой плитой

Украинка показала необычный способ с газовой плитой

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На фоне перебоев с электроснабжением и отоплением украинцы ищут способы согреться дома. В Threads пользователи делятся собственными бытовыми хитростями, некоторые из которых могут удивить.

В частности, одна из пользовательниц рассказала, как в течение двух зим в Херсоне пыталась обогревать дом с помощью газовой плиты, кирпича и металлических труб. В то же время такой метод сопряжен с серьезными рисками для безопасности.

Для этого она зажигала одну конфорку газовой плиты, рядом размещала кирпич и металлические трубы. Кирпич должен был служить подставкой для труб и одновременно накапливать тепло.

"Отопление дома газовой плитой: одна конфорка + кирпич (просто чтобы подложить под трубы, но он тоже аккумулирует тепло) + 1-2 куска труб, уложенных над пламенем так, чтобы один конец был ниже, другой выше)", – написала авторка поста.

По ее замыслу, такая конструкция должна создавать циркуляцию воздуха: холодный выходит снизу, а нагретый – через верхнюю часть труб.

ГСЧС подчеркивает, что газовые плиты не предназначены для отопления помещений

Почему опасно отапливать дом газовой плитой

ГСЧС предостерегает: газовые плиты и духовые шкафы не предназначены для отопления помещений. Для обогрева следует использовать соответствующее оборудование, а его установку и обслуживание доверять квалифицированным специалистам.

Министерство здравоохранения объясняет, что угарный газ образуется при горении в условиях недостатка кислорода. Он накапливается, когда нет нормального доступа свежего воздуха, плохо работает вентиляция или неисправно оборудование. Увидеть его или почувствовать запах невозможно – для обнаружения нужны специальные приборы.

При вдыхании угарный газ попадает из легких в кровь и соединяется с гемоглобином. Из-за этого кровь теряет способность переносить кислород к тканям, а организм начинает испытывать его нехватку. Даже небольшие концентрации при длительном воздействии имеют серьезные последствия для здоровья.

Для домов с печным и газовым отоплением ГСЧС рекомендует установить датчик угарного газа и иметь огнетушитель. Газовые приборы должны работать в хорошо проветриваемых помещениях: вентиляционные решетки нельзя закрывать, а тягу нужно регулярно проверять.

"Телеграф" рассказывал, что стойкое изменение цвета пламени может свидетельствовать о неполном сгорании газа: если оно надолго становится желтым, оранжевым или красным, горелку нужно выключить и проверить после остывания. Если необычный цвет сохраняется после очистки и правильной установки деталей, горелкой не следует пользоваться до проверки специалистом.

Как сообщал "Телеграф", длительная работа конфорок ради обогрева увеличивает количество продуктов сгорания в помещении.