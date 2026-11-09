Пока не раскупили: в "АТБ" эта популярная консерва подешевеет сразу на 50%

В "АТБ" готовят акцию на тунец, за которым могут выстроиться покупатели

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В сети супермаркетов "АТБ" в пятницу, 13 ноября, ожидается акция на консервированный тунец. Его будут продавать со скидкой 50%, то есть за половину обычной стоимости.

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О предстоящей акции сообщил аккаунт @super_znyzhky_akcii в Threads. Автор публикации отмечает, что цена на 165-граммовую банку упадет с 62,50 гривен до 30,90 гривен.

После предыдущей распродажи тунец за 27 гривен быстро разобрали

По его словам, во время предыдущей распродажи тунец стоил 27 грн, и покупатели быстро разобрали запасы. Именно поэтому в этот раз также ожидают повышенного спроса.

Автор публикации считает этот тунец подходящим ингредиентом для салата или сэндвича Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как ранее сообщал "Телеграф", в "АТБ" на следующую пятницу анонсировали масштабную акцию со снижением цен на отдельные товары и продукты на 40–50%. Покупатели смогут приобрести некоторые позиции почти вдвое дешевле обычной стоимости.