Автобусы есть, но: Кличко назвал две большие проблемы с бесплатным проездом в Киеве

Государство задолжало столице более 8 млрд грн компенсации за перевозку льготников за 11 лет

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В Киеве могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте . Однако мэр столицы Виталий Кличко заявил, что для реализации такой инициативы городу не хватает водителей, а наземный транспорт не способен полноценно заменить метро.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя поручение президента Владимира Зеленского премьер-министру о подготовке программы бесплатного проезда и поиске резерва автобусов. Кличко объяснил, сколько дополнительного транспорта город может вывести на маршруты, почему возникают проблемы с персоналом и какие средства, по его словам, государство до сих пор должно Киеву.

Автобусы есть, а водителей не хватает

По словам Виталия Кличко, у Киева есть техническая возможность увеличить количество автобусов на городских маршрутах. Однако главным препятствием остается нехватка водителей.

Сейчас, когда электротранспорт в столице не работает, количество автобусных маршрутов увеличили до 129. На них курсируют 418 автобусов, работу которых обеспечивают 685 водителей.

Кроме того, еще 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики. Всего они выпустили на линии 680 маршруток.

Городское коммунальное предприятие "Киевпастранс" может дополнительно вывести на маршруты еще 25 технически исправных автобусов. Однако для этого нужно как минимум 50 водителей категории D.

"Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Водителей нет!" – подчеркнул мэр.

Он также обратил внимание на проблему бронирования работников . По его словам, из-за установленного лимита предприятие не может забронировать новых водителей, а те, кто приступит к работе, должны будут пройти стажировку на маршрутах.

Сколько автобусов нужно для замены метро

Отдельно Кличко объяснил, что даже значительное увеличение количества автобусов не позволит полноценно компенсировать работу столичного метро.

По его оценке, для замены метро по количеству перевезенных пассажиров Киеву понадобилось бы до 1020 автобусов.

В то же время мэр отметил, что наземный транспорт не может обеспечить такую же регулярность движения, как метро. Автобусы вынуждены передвигаться в общем транспортном потоке вместе с частными автомобилями.

Сколько государство должно Киеву за льготный проезд

Еще одним вопросом, который поднял мэр, стало финансирование общественного транспорта. Кличко усомнился в возможности реализации программы бесплатного проезда без дополнительных средств из государственного бюджета.

Он напомнил, что в течение 11 лет государство не компенсировало столице расходы на бесплатную перевозку льготных категорий граждан.

По словам городского головы, сумма задолженности уже превысила 8 млрд грн.

Ежегодно общественный транспорт Киева за счет городского бюджета перевозит более миллиона пассажиров, имеющих право на льготный проезд.

"Может, правительство, прежде чем найдет деньги на новую идею, сначала вернет задолженную Киеву за 11 лет субвенцию на бесплатную перевозку льготников?" – заявил Кличко.

Мэр также провел параллель с планом устойчивости Киева.

"Словом, с планом устойчивости Киева центральная власть разобралась, удачно заблокировав его на полгода. Теперь взялась за общественный транспорт…", – отметил Кличко.