В Киеве назвали самый простой способ передвижения. Как работает этот транспорт (карта)

УЗ добавила 9 дополнительных рейсов кольцевой электрички.

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В условиях ограничений в работе столичных мостов и перебоев в курсировании метрополитена из-за российских атак, самым простым способом быстро, без стресса и тесноты пересечь мосты и доехать до нужной ветки метро – является Киевская кольцевая электричка Kyiv City Express. С 9 по 13 ноября на маршрут возвратили девять дополнительных рейсов.

Как сообщает официальный канал Киевской кольцевой электрички от "Укрзализныци", четыре дополнительных рейса курсируют в утренний час пик и пять – в вечернее.

"Курсируем удобным полукольцом Почайна ⇄ Дарница ⇄ Выдубичи и в обратном направлении со всеми промежуточными остановками", — говорится в сообщении.

Откуда отправляются поезда КСЭ

Для тех, кто садится на электричку на станции Дарница добавили важное уточнение: дополнительные поезда КСЭ отправляются с 1-го пути. На станции Выдубичи – из колеи 3А, на Почайной – №3. На Березняках поезда, которые будут курсировать в направлении Выдубичи – Дарница, будут прибывать на 4 пути 3-й платформы.

Kyiv City Express. Фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua

Как легко купить билет на Kyiv City Express

Удобнее всего сделать это в приложении "Укрзализныци", покупка занимает всего 10 секунд. Там же доступно расписание на основе рейса кольцевой. Полный график движения, как кольцом в обоих направлениях, так и дополнительным полукольцом, можно посмотреть на сайте.

Киевская кольцевая электричка. Фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua

Расписание дополнительных рейсов 9 – 13 ноября

Утро

Д02 Почайна (05:59) – Дарница (06:24) – Выдубичи (06:44)

– Дарница (06:24) – Выдубичи (06:44) Д04 Выдубичи (06:52) – Дарница (07:06) – Почайна (07:44)

– Дарница (07:06) – Почайна (07:44) Д06 Почайна (07:59) – Дарница (08:24) – Выдубичи (08:44)

(07:59) – Дарница (08:24) – Выдубичи (08:44) Д08 Выдубичи (08:52) – Дарница (09:04) – Почайна (09:44)

Вечер

Д10 Почайна (15:59) – Дарница (16:25) – Выдубичи (16:52)

– Дарница (16:25) – Выдубичи (16:52) Д12 Выдубичи (17:00) – Дарница (17:11) – Почайна (17:44)

– Дарница (17:11) – Почайна (17:44) Д14 Почайна (17:59) – Дарница (18:24) – Выдубичи (18:44)

– Дарница (18:24) – Выдубичи (18:44) Д16 Выдубичи (18:55) – Дарница (19:07) – Почайна (19:43)

– Дарница (19:07) – Почайна (19:43) Д18 Почайна (19:59) – Дарница (20:24) – Выдубичи (20:42)

Вагоны удобные и просторные. Фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua

Что такое Киевская кольцевая электричка

Она известна также как Kyiv City Express, а до 2022 года называлась Киевская городская электричка. Поезда курсируют по кольцу Киевского железнодорожного узла и соединяют правый и левый берега Киева

Схема движения кольцевой электрички. Карта: kyivcityexpress.uz.gov.ua

Электричку обслуживает АО "Укрзализныця", поезда двигаются по железнодорожному кольцу вокруг столицы. Направление А – по часовой стрелке, а направление Б – против нее.

Электричка не зависит от автомобильных пробок и помогает быстро добраться с одного берега Днепра на другой. По маршруту можно пересесть на другие виды городского и пригородного транспорта.

Дети до 6 лет ездят бесплатно, от 6 до 14 лет – платят 75% стоимости билета. Для студентов дневной формы обучения проезд стоит 50% от стоимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с понедельника, 9 ноября, в Киеве начинают действовать резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Это разгрузит переправы и оптимизирует поток транспорта.