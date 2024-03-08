С днем рождения, внученька! Самые добрые поздравления и красивые открытки

Душевные и нежные поздравления с днем рождения для внучки — в подборке "Телеграфа"

Быть бабушкой и дедушкой – это большое счастье. Помощь в воспитании внуков – одна из самых приятных обязанностей. И даже если это порой нелегко, радость детей может стать отличной наградой.

Бабушки и дедушки традиционно участвуют в самых важных семейных торжествах и иногда задаются вопросом, как подготовить поздравление внучке с днём рождения. Независимо от возраста именинницы, ей будет приятно услышать от самых родных искренние и сердечные слова.

"Телеграф" подготовил для вас чудесные поздравления любимой внучке с днём рождения. Пожелания в стихах, прозе и открытки можно отправить в мессенджере или соцсетях. Также они помогут при личной встрече поздравить внученьку с днем рождения.

Поздравления для внучки с днём рождения в стихах

Если вы не знаете, как выразить красивые пожелания внученьке с днем рождения, удачным выбором будет стихотворение. Особенно, если внучка еще маленькая.

Внученька любимая, девочка ты наша,

И на всей планете нету тебя краше.

Умничка такая, солнышко для всех,

Как приятно слышать твой веселый смех!

С днем рожденья, внучка, поздравляем мы

И желаем, чтобы все сбылись мечты,

Чтобы детство было золотым от счастья,

Не было ни разу хмурого ненастья!

Чтобы ты почаще мило улыбалась,

С детками дружила, помогать старалась,

Пела, и плясала, и стихи учила,

И подарков разных много получила!

***

Внученька родная, шалунья, непоседа,

Поздравленья принимай от бабушки и деда.

С днем рожденья, солнышко, тебя мы поздравляем.

Радостных, веселых дней от души желаем!

Пусть судьба счастливая всегда тебя хранит,

А мечта заветная за собой манит.

Преграды пусть не встретятся на жизненном пути.

И не спеша, уверенно вперед всегда иди!

***

Внучка наша дорогая,

От души тебе желаем,

Чтоб победы нес успех

И удачи без помех.

Чтоб улыбка и веселье

Подарили настроенье.

Чтоб здоровье прибавлялось,

Сердце счастьем наполнялось,

Все мечты твои сбывались.

И неважно, сколько лет!

***

Дорогая моя внучка,

С днем рожденья поздравляю.

Стать прекрасной и чудесной,

От души тебе желаю.

На твоих щеках румянец,

Огоньки в глазах горят.

Пусть повсюду комплименты,

Тебе люди говорят!

***

С днем рождения, внученька родная,

Мой цветочек дорогой

Я тебе добра желаю

Быть всегда самой собой.

Быть здоровенькой и умной,

Быть красавицей моей.

Удачи, радости огромной,

Большой любви в жизни твоей.

***

Ты — моя радость, внучка моя.

Смотрю и любуюсь я на тебя.

Ты так красива и молода.

В чем-то капризна, но и умна.

Милые глазки, улыбка — огонь,

Ну а характер — лучше не тронь.

Чего пожелать в день рождения тебе?

Счастья побольше, удачи в судьбе!

Поздравления с днем рождения любимой внучке своими словами

Пожелания на день рождения – важный элемент подарка. Сказанное своими словами пожелание внучке может быть очень простым, но очень трогательным и запоминающимся.

***

Дорогая внученька, с днем рождения! Ты наш цветочек🌺, наша радость и наше солнышко🌞. Будь всегда такой же милой и прелестной, доброй и ласковой, умненькой и веселой. Украшай собой этот мир. Здоровья, успехов и счастья тебе. С днем рождения!🎂🎁

***

Для самой лучшей в мире внученьки, для самой замечательной и дорогой💖🥰🐣, я искренне желаю идти по жизни с гордо поднятой головой, счастливым блеском в глазах, яркой улыбкой на лице, доброй мечтой в сердце и полной уверенностью в себе. Пусть этот мир будет у твоих ног, родная.

***

С днем рождения, любимая внученька!🌺🎂 Пусть всегда с тобою будут счастье, смех и улыбки, чистая, крепкая любовь и верные друзья! Пусть трудности тебя обходят стороною, а удача всегда сопутствует!

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Любимая внученька💕, с днем рождения! Пусть исполнятся все твои мечты. 🎉Желаю тебе здоровья крепкого и большого человеческого счастья. Никогда не теряй своей искренности и радуйся каждому моменту.

***

Дорогая внучка, с днем рождения! 🎁💐Ты самая светлая и весёлая девочка на свете, и я желаю тебе быть всегда такой же умной, красивой, доброй и непоседливой девочкой. Будь здоровой и жизнерадостной, ну и кушай получше. Люблю тебя,💖 поздравляю.

***

С днём рождения, внученька любимая. Я тебе желаю доброго чуда и искренних чувств, радостных свершений и памятных событий. Пусть твои ноги идут дорогой счастья, пусть твои руки творят великие дела, пусть твоя голова будет полна светлых мыслей, пусть твоё сердце хранит любовь и надежду.

***

Моя любимая девочка, внученька дорогая и самая красивая,💖💐 с днем рождения. Пусть каждый твой день наполнен яркостью и волшебством.🌈🎁 Будь счастлива, красива, задорна и умна, а твои трудолюбие и жизнерадостность всегда помогут тебе в любых твоих самых сложных начинаниях.

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Дорогая внученька, с днём рождения, милая💐🎂. Хочу тебе пожелать вечно оставаться красивой и любимой, нежной 💖🌺и доброй, весёлой и счастливой, великолепной и неповторимой, искренней и радостной, успешной и везучей, отзывчивой и мечтательной.

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Дорогое солнышко🌞🎁, милая внученька, поздравляю тебя с днём рождения. Пусть в небе твоей жизни светится яркое солнце любви и красочная радуга счастья, пусть твой путь будет успешным и добрым, пусть тебя ожидают большие победы, радостные свершения и чудесные эмоции.

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Внученька, сокровище наше, с праздником! 🎂🎁🌺Ликуй от души, прыгай от восторга, учебу на пять выполняй, друзей лучших выбирай, счастливой будь и не знать тебе ни потерь, ни бурь! Любим тебя!

Открытки любимой внучке в день рождения

Яркая картинка с пожеланиями привлечет внимание именинницы. Возможно вашей внучке удастся сохранить это поздравление на долгие годы.

Красивое поздравление для внучки

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Красвая открытка поздравление для внучки на день рождения

Открытка внучке в день рождения

Открытка, чтобы поздравить любимую внученьку с днем рождения

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