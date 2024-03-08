С днем рождения, внученька! Самые добрые поздравления и красивые открытки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Душевные и нежные поздравления с днем рождения для внучки — в подборке "Телеграфа"
Быть бабушкой и дедушкой – это большое счастье. Помощь в воспитании внуков – одна из самых приятных обязанностей. И даже если это порой нелегко, радость детей может стать отличной наградой.
Бабушки и дедушки традиционно участвуют в самых важных семейных торжествах и иногда задаются вопросом, как подготовить поздравление внучке с днём рождения. Независимо от возраста именинницы, ей будет приятно услышать от самых родных искренние и сердечные слова.
"Телеграф" подготовил для вас чудесные поздравления любимой внучке с днём рождения. Пожелания в стихах, прозе и открытки можно отправить в мессенджере или соцсетях. Также они помогут при личной встрече поздравить внученьку с днем рождения.
Поздравления для внучки с днём рождения в стихах
Если вы не знаете, как выразить красивые пожелания внученьке с днем рождения, удачным выбором будет стихотворение. Особенно, если внучка еще маленькая.
Внученька любимая, девочка ты наша,
И на всей планете нету тебя краше.
Умничка такая, солнышко для всех,
Как приятно слышать твой веселый смех!
С днем рожденья, внучка, поздравляем мы
И желаем, чтобы все сбылись мечты,
Чтобы детство было золотым от счастья,
Не было ни разу хмурого ненастья!
Чтобы ты почаще мило улыбалась,
С детками дружила, помогать старалась,
Пела, и плясала, и стихи учила,
И подарков разных много получила!
***
Внученька родная, шалунья, непоседа,
Поздравленья принимай от бабушки и деда.
С днем рожденья, солнышко, тебя мы поздравляем.
Радостных, веселых дней от души желаем!
Пусть судьба счастливая всегда тебя хранит,
А мечта заветная за собой манит.
Преграды пусть не встретятся на жизненном пути.
И не спеша, уверенно вперед всегда иди!
***
Внучка наша дорогая,
От души тебе желаем,
Чтоб победы нес успех
И удачи без помех.
Чтоб улыбка и веселье
Подарили настроенье.
Чтоб здоровье прибавлялось,
Сердце счастьем наполнялось,
Все мечты твои сбывались.
И неважно, сколько лет!
***
Дорогая моя внучка,
С днем рожденья поздравляю.
Стать прекрасной и чудесной,
От души тебе желаю.
На твоих щеках румянец,
Огоньки в глазах горят.
Пусть повсюду комплименты,
Тебе люди говорят!
***
С днем рождения, внученька родная,
Мой цветочек дорогой
Я тебе добра желаю
Быть всегда самой собой.
Быть здоровенькой и умной,
Быть красавицей моей.
Удачи, радости огромной,
Большой любви в жизни твоей.
***
Ты — моя радость, внучка моя.
Смотрю и любуюсь я на тебя.
Ты так красива и молода.
В чем-то капризна, но и умна.
Милые глазки, улыбка — огонь,
Ну а характер — лучше не тронь.
Чего пожелать в день рождения тебе?
Счастья побольше, удачи в судьбе!
Поздравления с днем рождения любимой внучке своими словами
Пожелания на день рождения – важный элемент подарка. Сказанное своими словами пожелание внучке может быть очень простым, но очень трогательным и запоминающимся.
***
Дорогая внученька, с днем рождения! Ты наш цветочек🌺, наша радость и наше солнышко🌞. Будь всегда такой же милой и прелестной, доброй и ласковой, умненькой и веселой. Украшай собой этот мир. Здоровья, успехов и счастья тебе. С днем рождения!🎂🎁
***
Для самой лучшей в мире внученьки, для самой замечательной и дорогой💖🥰🐣, я искренне желаю идти по жизни с гордо поднятой головой, счастливым блеском в глазах, яркой улыбкой на лице, доброй мечтой в сердце и полной уверенностью в себе. Пусть этот мир будет у твоих ног, родная.
***
С днем рождения, любимая внученька!🌺🎂 Пусть всегда с тобою будут счастье, смех и улыбки, чистая, крепкая любовь и верные друзья! Пусть трудности тебя обходят стороною, а удача всегда сопутствует!
***
Любимая внученька💕, с днем рождения! Пусть исполнятся все твои мечты. 🎉Желаю тебе здоровья крепкого и большого человеческого счастья. Никогда не теряй своей искренности и радуйся каждому моменту.
***
Дорогая внучка, с днем рождения! 🎁💐Ты самая светлая и весёлая девочка на свете, и я желаю тебе быть всегда такой же умной, красивой, доброй и непоседливой девочкой. Будь здоровой и жизнерадостной, ну и кушай получше. Люблю тебя,💖 поздравляю.
***
С днём рождения, внученька любимая. Я тебе желаю доброго чуда и искренних чувств, радостных свершений и памятных событий. Пусть твои ноги идут дорогой счастья, пусть твои руки творят великие дела, пусть твоя голова будет полна светлых мыслей, пусть твоё сердце хранит любовь и надежду.
***
Моя любимая девочка, внученька дорогая и самая красивая,💖💐 с днем рождения. Пусть каждый твой день наполнен яркостью и волшебством.🌈🎁 Будь счастлива, красива, задорна и умна, а твои трудолюбие и жизнерадостность всегда помогут тебе в любых твоих самых сложных начинаниях.
***
Дорогая внученька, с днём рождения, милая💐🎂. Хочу тебе пожелать вечно оставаться красивой и любимой, нежной 💖🌺и доброй, весёлой и счастливой, великолепной и неповторимой, искренней и радостной, успешной и везучей, отзывчивой и мечтательной.
***
Дорогое солнышко🌞🎁, милая внученька, поздравляю тебя с днём рождения. Пусть в небе твоей жизни светится яркое солнце любви и красочная радуга счастья, пусть твой путь будет успешным и добрым, пусть тебя ожидают большие победы, радостные свершения и чудесные эмоции.
***
Внученька, сокровище наше, с праздником! 🎂🎁🌺Ликуй от души, прыгай от восторга, учебу на пять выполняй, друзей лучших выбирай, счастливой будь и не знать тебе ни потерь, ни бурь! Любим тебя!
Открытки любимой внучке в день рождения
Яркая картинка с пожеланиями привлечет внимание именинницы. Возможно вашей внучке удастся сохранить это поздравление на долгие годы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что скоро в Украине будут отмечать один из самых больших религиозных праздников. Узнайте, когда в 2024 году празднуется Пасха.