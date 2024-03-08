З днем народження, внученько! Найдобріші привітання та гарні листівки

Душевні та ніжні привітання з днем народження для онуки — у добірці "Телеграфа"

Бути бабусею та дідусем – це велике щастя. Допомога у вихованні онуків – один із найприємніших обов’язків. І навіть якщо це часом нелегко, радість дітей може стати чудовою нагородою.

Бабусі та дідусі традиційно беруть участь у найважливіших сімейних урочистостях і іноді загадуються над питанням, як підготувати вітання онучці з днем народження. Незалежно від віку іменинниці, їй буде приємно почути від рідних щирі та сердечні слова.

"Телеграф" підготував для вас чудові привітання любій онучці з днем народження. Побажання у віршах, прозі та листівки можна надіслати у месенджері чи соцмережах. Також вони допоможуть під час особистої зустрічі привітати онучку з днем народження.

Вітання для онуки з днем народження у віршах

Якщо ви не знаєте, як висловити гарні побажання онучці з днем народження, вдалим вибором буде вірш. Особливо якщо онука ще маленька.

Моє сонечко маленьке,

Таке яскраве і веселе.

З твоїм прекрасним днем вітаю

Безліч слів хороших побажаю.

Моя внучко дорога,

Безмежно бажаю щастя і добра.

Щоб завжди посміхалася

І своїх рідних не цуралася.

Щоб у твоїй малесенькій душі

Буяли всі величні світи.

Щоб серденько твоє палало любов’ю,

А оченятка сіяли росою.

***

Онуко, з днем народження, красуне!

Хай з неба тобі сонечко сміється.

Нехай радіє серце твоє юне,

Хай легко все в житті тобі вдається.

Бажаємо, щоб й дня ти не хворіла,

Вперед йшла, своїх цілей досягала

І завжди за спиною мала крила,

Щоб щастя тобі в долі вистачало!

***

З Днем народження, внучко, мила.

Бажаю, щоб світ ти любила

І щоб світ полюбив тебе,

Нехай радість до тебе прийде.

Хай здійсняться мрії твої,

Легко йтиметься по житті,

Поруч будуть хороші люди,

Допомога буде усюди.

***

Моє миле дитятко, онучко моя!

Нехай світлою доля буде твоя,

Смуток твоє сердечко оминає,

Кожен день радісно протікає!

Ти найгарніша, найрозумніша,

Зичу, щоб ставало яскравішим

Щодень життя твоє, а я завжди

Поруч. Господь від зла захисти!

***

Онучко, вітаю!

В яскравий цей день

Здоров’я бажаю

І щастя лишень!

Ще хочу, щоб ти,

Мов принцеса, жила,

Красива, успішна,

Весела була!

***

Вітаю внучку любу і чарівну!

Бажаю щастя, сонечка весняного.

Щоб ти була прекрасна, як царівна,

Тендітна, ніжна, осяйна і гарна.

Краси безмежної і шарму особистого,

Сміється хай до тебе доля все.

Життя хай буде лагідним і чистим

Приємну радість тільки принесе!

Поздоровлення з днем народження улюбленій онучці в прозі

Побажання на день народження є важливим елементом подарунка. Сказане своїми словами побажання внучці може бути дуже простим, але дуже зворушливим і незабутнім.

***

Дорога онучко, з днем народження! Ти наша квіточка 🌺, наша радість і наше сонечко 🌞. Будь завжди такою ж милою і чарівною, доброю і лагідною, розумною і веселою. Оздоблюй собою цей світ. Здоров’я, успіхів та щастя тобі. З днем народження! 🎂🎁

***

Для найкращої у світі онучки, для найпрекраснішої і найдорожчої💕🥰🐣, я щиро бажаю йти по життю з гордо піднятою головою, щасливим блиском в очах, яскравою усмішкою на обличчі, доброю мрією в серці та повною впевненістю в собі. Нехай цей світ буде біля твоїх ніг, рідна.

***

Люба моя онученька, з днем народження! 💕🎂🎁Нехай завжди з тобою будуть щастя, сміх і посмішки, чисте, міцне кохання та вірні друзі! Нехай труднощі тебе обходять стороною, а успіх завжди супроводжує!

***

Улюблена внучечка 💕, з днем народження! Нехай здійсняться всі твої мрії. 🎉 Бажаю тобі здоров’я міцного та великого людського щастя. Ніколи не втрачай своєї щирості й радуйся кожному моменту.

***

Дорога внучка, з днем народження! 🎁💐Ти найсвітліша і весела дівчинка на світі, і я бажаю тобі бути завжди такою ж розумною, красивою, доброю та непосидючою дівчинкою. Будь здоровою і життєрадісною. Люблю тебе, 💖 вітаю.

***

З днем народження, онучка люба. Я тобі бажаю доброго дива та щирих почуттів, радісних звершень та пам’ятних подій. Нехай твої ноги йдуть дорогою щастя, нехай твої руки творять великі справи, нехай твоя голова буде сповнена світлих думок, нехай твоє серце береже любов і надію.

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Моя улюблена дівчинка, онучка дорога і найкрасивіша, з днем народження. Нехай кожен твій день буде сповнений яскравості й чарівництва. 🌈🎁 Будь щаслива, красива, завзята і розумна, а твої працьовитість і життєрадісність завжди допоможуть тобі в будь-яких найскладніших починаннях.

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Дорога внучечка, з днем народження, мила 💐🎂. Хочу тобі побажати вічно залишатися красивою, коханою, ніжною 💖🌺 доброю, веселою та щасливою, чудовою та неповторною, щирою та радісною, успішною та щасливою, чуйною та мрійливою.

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Дороге сонечко, люба онучечка, вітаю тебе з днем народження. Нехай у небі твого життя світиться яскраве сонце любові та барвиста веселка щастя, нехай твій шлях буде успішним і добрим, нехай на тебе чекають великі перемоги, радісні звершення та чудові емоції.

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Внучечко, скарб наш, зі святом! 🎂🎁🌺Лікуй від душі, стрибай від захоплення, навчання на п’ять виконуй, друзів кращих вибирай, будь щасливою і не знати тобі ні втрат, ні бур! Любимо тебе!

Листівки улюбленій онучці у день народження

Яскрава картинка з побажаннями приверне увагу іменинниці. Можливо, вашій онуці вдасться зберегти це привітання на довгі роки.

Гарне привітання для онуки

Привітання з днем народження онучці

Красива вітальна листівка для онуки на день народження

Листівка онучці в день народження

Листівка, щоб привітати любу онучку з днем народження

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