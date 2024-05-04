С днем рождения внука 2 года: теплые пожелания и открытки

Выберите лучшие пожелания для внука с днем рождения 2 года

Второй день рождения – радостный семейный праздник и важный этап в развитии ребенка. И конечно же бабушка и дедушка не могут пропустить это событие.

Но какое поздравление внуку на 2 года выбрать? Лучше, чтобы пожелания не были слишком длинными, чтобы малыш не заскучал. Можно рассказать, как вы счастливы провести с ним еще один год и как вы гордитесь его новыми умениями. Также можно зачитать имениннику стих. А дополнением к подарку и пожеланиям станет открытка с двухлетием внуку.

"Телеграф" подготовил подборку пожеланий в стихах и прозе, а также ярких открыток, чтобы вы могли поздравить внука с днем рождения 2 годика.

Поздравления с днем рождения внуку 2 года в стихах

Два годика красавчику,

Дорогому мальчику.

Пусть внучок растет красивым,

Развитым, здоровым, сильным.

Познает пускай активно

Мир, такой большой и дивный,

Смело топает по лужам,

Узнает, что значит дружба,

Маму с папой обожает,

Бабушку не забывает,

Много ест овсяной каши,

Улыбается почаще!

***

С днем рождения, внучок!

Наш парнишка, ангелок,

Уж два годика тебе.

Будь счастливым ты в судьбе!

Чтобы детство было классным,

Добрым, милым, безопасным!

Ты тихонько подрастай,

Зла и горестей не знай.

***

Я тебя хочу поздравить

С днем рождения, внучок.

За два года для нас вырос

Настоящий мужичок.

Кушай кашу, молоко,

Чтоб расти здоровым.

В игры разные играй,

Будь всегда веселым.

Не капризничай, не плачь,

Маму с папой слушай.

Будешь счастлив ты тогда,

Будешь самым лучшим.

***

Давно мы позабыли скуку,

И перевёрнут дом вверх дном,

Два годика сегодня внуку,

Малыш, везучим будь во всём!

Тебе пусть солнце ярче светит,

Игрушек дарят миллион,

Ты будь счастливей всех на свете

И, всем на зависть, будь силён!

***

Два годка тебе, ребенок,

Внук мой милый и родной.

Ангел добрый пусть, любимый,

Топает всегда с тобой.

Ты расти здоровым, зайка,

Позитивом радуй всех.

Пусть всегда звучит твой звонкий

И такой задорный смех.

***

С днем рождения, внучек,

Третий стартовал годок.

Мальчик ты совсем большой,

Все любуемся тобой.

Будь счастливым ты всегда,

Чтоб не подошла беда.

Друзей тебе хороших,

Игрушечек побольше.

Здоровым будь и не болей,

Желаем множества идей,

Роста тебе и развития

И больших открытий.

Пожелания в прозе, чтобы поздравить внука с 2-летием

С днем рождения, наш маленький герой!🐣Пусть каждый день будет полон удивительных открытий и радостных моментов. Желаем тебе огромного счастья и безграничной любви!

***

Два годика — это важная дата! ✨Ты уже столько всего умеешь, и впереди еще столько интересного. Пусть твоя жизнь будет яркой, как твоя улыбка.🎂

***

Любимый внук, поздравляем тебя с 2-летием! 🎁🎈 Пусть каждый твой день будет наполнен смехом, играми и любовью близких. Два года — это начало большого путешествия. Желаем тебе, чтобы это путешествие было увлекательным, полным новых открытий и верных друзей.

***

С днем рождения, наш милый малыш! 🌟👶Ты растешь так быстро, и каждый твой новый шаг наполняет наши сердца гордостью. Желаем тебе здоровья и множество счастливых моментов.

***

Наш любимый внучек, ты принес в нашу жизнь столько счастья! Пусть твоя жизнь будет яркой и незабываемой! Счастья тебе, наш дорогой внук!🍧🎈 С днем рождения!

***

Внучек любимый, поздравляем тебя с двухлетием! 🎁Будь всегда здоровым и веселым🍦. Желаем тебе, наш дорогой, много разных увлечений и игрушек, интересных затей и новых достижений!

Открытки с днем рождения внуку 2 года

C днем рождения, внучок! Тебе 2 года

Открытка день рождения внука 2 года

2 годика внуку открытка

Открытка с днем рождения 2 года внуку

2 года внуку поздравления

Открытка поздравить внука 2 года

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых поздравлений с днем рождения внучке. Имениннице будет приятно получить искренние и теплые пожелания.