Стихи внучке на день рождения: красивые поздравления для самой лучшей девочки
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Поздравление внучке в стихах надолго останется в ее памяти
День рождения внучки — особенный день. Это время подарить ей двойную порцию радости и любви. Не упускайте возможность дать понять имениннице, как много она для вас значит. Сделать это можно с помощью красивых поздравлений с днем рождения.
Накануне этого важного дня найдите свободную минутку, чтобы подготовить стихи для внучки с днём рождения. Рифмованные строчки привлекут внимание и впечатлят как маленькую именинницу, так и взрослую девушку. Стих внучке с днем рождения сделает праздничный день еще более ярким и наверняка заставит именинницу улыбнуться.
Сочинить собственное стихотворение для внучки на день рождения под силу не каждому. "Телеграф" собрал несколько вариантов поэтических поздравлений, которые порадуют именинницу и сделают ее еще счастливее.
Стихи внучке на день рождения
Внученька любимая,
Мой цветочек аленький,
С днем рожденья милая,
Мой котенок маленький!
Будь ты, словно солнышко,
Веселой и смешной
И всегда здоровой будь,
Ангелочек мой!
***
Милая красавица,
Внученька родная,
В славный день рождения
Я тебе желаю
Сил, здоровья, радости,
Доброты, удачи,
Солнца, неба чистого
И тепла в придачу.
Ты цвети, как розочка,
Будь всегда успешной,
Озорной, веселою
Девочкой безгрешной!
***
Бабушкина радость, внученька родная!
В день рожденья счастья я тебе желаю!
Пусть сияет солнце, пусть мечты сбываются,
Пусть тебе удача часто улыбается,
Каждый день пусть будет радостным и ясным,
Будь принцессой доброй, светлой и прекрасной,
Будь цветком весенним и чудесной феей
И к бабуле в гости приходи скорее!
***
Внучка, зайка золотая,
С днем рождения, ангелочек.
Помнит бабушка тебя
В нежном розовом кулечке.
Я тебе добра желаю,
Чтоб росла здоровой, милой,
Чтоб училась хорошо
И всегда была счастливой.
Пусть Господь хранит, малышка,
От беды любой тебя,
Дарит щедрые подарки
Тебе, девочка, судьба.
***
Во всём желаю я везенья
В твой яркий, внучка, день рожденья!
Тебя я помню с малых лет,
Моя помощница, мой свет!
Желаю многого добиться,
Расти, учиться, не лениться,
Любить, стремиться, и мечтать,
И о родных не забывать!
Красивые стихи для внучки в день рождения
Внучка с каждым годом все взрослей
И мудрее, и красивей, и милей,
С днем рожденья, внучка, поздравляю,
Счастья каждый миг тебе желаю!
Радости в работе и успехов,
Пусть ничто не явится помехой
В достижении больших и малых целей,
Будь всегда и доброй, и умелой!
И любить желаю, быть любимой,
Богом нашим бережно хранимой,
Чтоб улыбкой личико сияло,
Все тебя ну просто обожали!
***
Внученька моя! Будь хорошей девочкой,
Милой, озорной, ласковою белочкой,
Иногда — смешным и веселым зайчиком
Или золотым, милым одуванчиком!
Достигай высот и учись ты новому,
Будь всегда, моя внученька, здоровою,
Пусть тебе легко, хорошо мечтается,
А твои мечты, лапочка, сбываются.
В день рожденья твой, внучка, будь красивою,
Очень заводной, а еще — счастливою.
Веселись и пой радостно, девчоночка,
Ласковым ты будь маленьким котеночком!
***
Внучата дарят радость, вдохновение.
Приносят в дом безмерное веселье.
А ты мне принесла корзину счастья.
Ушли с души обиды и ненастья.
Ты лучик солнца в сердце подарила.
Ты родилась, и все я позабыла.
Тобой, моя любимая, дышу.
Тобой, мое сердечко, дорожу.
Хочу в твой день рождения я пожелать:
Любви, успеха. Еще хочу сказать,
Что без тебя моя судьба пуста,
Что очень сильно я люблю тебя.
Пускай сбываются заветные мечты.
Хочу, чтобы счастливой была ты.
Еще раз с днем рождения поздравляю!
Большого счастья, внучка, я желаю.
***
С днем рождения нашу девочку
Поздравляем сегодня мы.
В день такой не хмурится дедушка
И бежит собирать цветы.
Даже "ласточку" в гараже своем
Он оставить готов одну,
К Дню рожденья любимой внученьки
Может даже достать луну.
Ну, а бабушка, вовсе старается,
За неделю вперед у нее
Наготовлены разные сладости
И подарки готовы давно.
Наша сладкая, милая девочка!
Как же мы обожаем тебя!
Ты растешь всем на радость красивая,
Да и умная, мы же родня!
Для тебя мы неделю старались,
Лишь бы только суметь угодить.
И надеемся, новое платье
Не стесняясь — ты будешь носить.
Мы всем сердцем, родная, желаем,
Чтобы ты улыбалась всегда.
Ни печали, ни горя не знала,
Твоя нежная очень душа.
***
С днем рождения, внучка любимая!
Ты моя единственная и неповторимая.
Когда вырасти так успела,
Словно пуля просвистела.
Я желаю тебе такой же ласковой быть
И по жизни словно лодочка плыть.
Покорять все высокие вершины
И не бояться жизненной рутины.
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