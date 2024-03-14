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Стихи внучке на день рождения: красивые поздравления для самой лучшей девочки

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Поздравление для внучки должно быть особенным
Поздравление для внучки должно быть особенным. Фото Telegraf

Поздравление внучке в стихах надолго останется в ее памяти

День рождения внучки — особенный день. Это время подарить ей двойную порцию радости и любви. Не упускайте возможность дать понять имениннице, как много она для вас значит. Сделать это можно с помощью красивых поздравлений с днем рождения.

Накануне этого важного дня найдите свободную минутку, чтобы подготовить стихи для внучки с днём рождения. Рифмованные строчки привлекут внимание и впечатлят как маленькую именинницу, так и взрослую девушку. Стих внучке с днем рождения сделает праздничный день еще более ярким и наверняка заставит именинницу улыбнуться.

Сочинить собственное стихотворение для внучки на день рождения под силу не каждому. "Телеграф" собрал несколько вариантов поэтических поздравлений, которые порадуют именинницу и сделают ее еще счастливее.

Стихи внучке на день рождения

Внученька любимая,

Мой цветочек аленький,

С днем рожденья милая,

Мой котенок маленький!

Будь ты, словно солнышко,

Веселой и смешной

И всегда здоровой будь,

Ангелочек мой!

***

Милая красавица,

Внученька родная,

В славный день рождения

Я тебе желаю

Сил, здоровья, радости,

Доброты, удачи,

Солнца, неба чистого

И тепла в придачу.

Ты цвети, как розочка,

Будь всегда успешной,

Озорной, веселою

Девочкой безгрешной!

***

Бабушкина радость, внученька родная!

В день рожденья счастья я тебе желаю!

Пусть сияет солнце, пусть мечты сбываются,

Пусть тебе удача часто улыбается,

Каждый день пусть будет радостным и ясным,

Будь принцессой доброй, светлой и прекрасной,

Будь цветком весенним и чудесной феей

И к бабуле в гости приходи скорее!

***

Внучка, зайка золотая,

С днем рождения, ангелочек.

Помнит бабушка тебя

В нежном розовом кулечке.

Я тебе добра желаю,

Чтоб росла здоровой, милой,

Чтоб училась хорошо

И всегда была счастливой.

Пусть Господь хранит, малышка,

От беды любой тебя,

Дарит щедрые подарки

Тебе, девочка, судьба.

***

Во всём желаю я везенья

В твой яркий, внучка, день рожденья!

Тебя я помню с малых лет,

Моя помощница, мой свет!

Желаю многого добиться,

Расти, учиться, не лениться,

Любить, стремиться, и мечтать,

И о родных не забывать!

Красивые стихи для внучки в день рождения

Внучка с каждым годом все взрослей

И мудрее, и красивей, и милей,

С днем рожденья, внучка, поздравляю,

Счастья каждый миг тебе желаю!

Радости в работе и успехов,

Пусть ничто не явится помехой

В достижении больших и малых целей,

Будь всегда и доброй, и умелой!

И любить желаю, быть любимой,

Богом нашим бережно хранимой,

Чтоб улыбкой личико сияло,

Все тебя ну просто обожали!

***

Внученька моя! Будь хорошей девочкой,

Милой, озорной, ласковою белочкой,

Иногда — смешным и веселым зайчиком

Или золотым, милым одуванчиком!

Достигай высот и учись ты новому,

Будь всегда, моя внученька, здоровою,

Пусть тебе легко, хорошо мечтается,

А твои мечты, лапочка, сбываются.

В день рожденья твой, внучка, будь красивою,

Очень заводной, а еще — счастливою.

Веселись и пой радостно, девчоночка,

Ласковым ты будь маленьким котеночком!

***

Внучата дарят радость, вдохновение.

Приносят в дом безмерное веселье.

А ты мне принесла корзину счастья.

Ушли с души обиды и ненастья.

Ты лучик солнца в сердце подарила.

Ты родилась, и все я позабыла.

Тобой, моя любимая, дышу.

Тобой, мое сердечко, дорожу.

Хочу в твой день рождения я пожелать:

Любви, успеха. Еще хочу сказать,

Что без тебя моя судьба пуста,

Что очень сильно я люблю тебя.

Пускай сбываются заветные мечты.

Хочу, чтобы счастливой была ты.

Еще раз с днем рождения поздравляю!

Большого счастья, внучка, я желаю.

***

С днем рождения нашу девочку

Поздравляем сегодня мы.

В день такой не хмурится дедушка

И бежит собирать цветы.

Даже "ласточку" в гараже своем

Он оставить готов одну,

К Дню рожденья любимой внученьки

Может даже достать луну.

Ну, а бабушка, вовсе старается,

За неделю вперед у нее

Наготовлены разные сладости

И подарки готовы давно.

Наша сладкая, милая девочка!

Как же мы обожаем тебя!

Ты растешь всем на радость красивая,

Да и умная, мы же родня!

Для тебя мы неделю старались,

Лишь бы только суметь угодить.

И надеемся, новое платье

Не стесняясь — ты будешь носить.

Мы всем сердцем, родная, желаем,

Чтобы ты улыбалась всегда.

Ни печали, ни горя не знала,

Твоя нежная очень душа.

***

С днем рождения, внучка любимая!

Ты моя единственная и неповторимая.

Когда вырасти так успела,

Словно пуля просвистела.

Я желаю тебе такой же ласковой быть

И по жизни словно лодочка плыть.

Покорять все высокие вершины

И не бояться жизненной рутины.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых и уникальных открыток для внучки. Эти картинки поднимут настроение имениннице.

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#Стихи #Поздравления #Поздравительные стихи #С Днем рождения