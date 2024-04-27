Поздравления с днем рождения внуку: особенные пожелания и красивые открытки

Внуку будет приятно услышать теплые пожелания от бабушки и дедушки

День рождения внука – это особенный праздник не только для него, но и для всей семьи, особенно для бабушек и дедушек, которые хотят выразить свою любовь, гордость и самые теплые пожелания. В этот особенный момент они хотят дать ему больше, чем просто материальные подарки. Вот почему так важно подготовить красивые пожелания внуку на день рождения.

В подборке "Телеграфа" вы найдете лучшие поздравления с днем рождения любимому внуку — от коротких строк до глубоких и трогательных пожеланий. Независимо от того, является ли ваш внук еще маленьким мальчиком, или уже стал взрослым мужчиной, здесь собраны пожелания, которые идеально отразят ваши чувства.

Поздравления с днём рождения для внука в стихах

***

Самый милый, ненаглядный,

Внук задорный, долгожданный,

С днем рожденья, мой родной,

Будь любим всегда судьбой!

Все дела, за что возьмешься,

Пусть получатся успешно,

Пусть удача будет рядом

И любовь, уют, конечно.

И на все пусть сил хватает,

Если даже тяжело,

Ангел пусть твой охраняет,

Будет все тебе дано!

***

Кровиночку нашу, внучка дорогого

Мы поздравляем сейчас с днем рожденья,

Желаем везения, счастья большого

И яркого, словно салют, настроенья!

Будь добрым, активным, весёлым, задорным,

Удачно чтоб всё у тебя получалось,

И чтобы успеха высокие горы

Тебе, золотой, без труда покорялись!

***

От бабушки и дедушки в твой личный день рождения,

Наш славный, замечательный внучок,

Летят к тебе, как аэроэкспрессы, поздравления!

Желаем в жизни праведных дорог!

И чтоб друзей ты смелых находил, отзывчивых,

И сам рос очень храбрым пареньком,

Победы в играх стали для тебя привычными,

И радости росли, как снежный ком!

***

Ты, наш внук, хотя и взрослый,

Сильный, смелый, в меру рослый,

Будешь прежним сорванцом,

Мальчуганом и юнцом!

Сердцем мы ведь не стареем

И душой всё молодеем,

Ну а годы всё бегут,

Нам указывая путь…

И сегодня, в праздник твой,

Внук любимый и родной,

Пожелать хотим везения,

Море счастья, настроения!

Пусть сопутствует удача,

От друзей — теплоотдача,

Верность близких и родных…

Планов, внук, тебе больших!

***

Мой внук, с днем рожденья! Желаю успеха,

Здоровья, везения, радости, грез,

А если найдется для счастья помеха,

Ее удали навсегда и всерьез!

Желаю любить, быть любимым взаимно,

Высот добиваться в работе своей,

Жить радостно, весело, славно и дивно,

И гордостью быть для родни нашей всей!

***

Тебя поздравлю, внучек, с днем рождения!

А ты взрослеешь так, что не успеть!

Пусть буйствуют любовь и вдохновение,

Навстречу счастью чтоб ты мог лететь.

Пусть все твои сбываются желания,

Добьешься в жизни ты вершин крутых,

Мечты исполнятся без опоздания.

Побед желаю ярких и больших.

Гордиться чтоб тобой не прекращали мы,

Мужчиной настоящим будь всегда,

Пример чтобы с тебя другие брали бы.

С улыбкой ты встречай свои года!

***

Внук, как ты уже подрос,

Наблюдаю с восхищеньем

И желаю ярких грёз

В наступивший день рожденья!

Чтоб ты планы создавал

Те, что дарят только радость,

И, конечно, воплощал

Беспроблемно их в реальность!

Чтоб с друзьями повезло

И с грядущим обученьем,

И везенье вовлекло

В вихрь до головокруженья!

Поздравления на день рождения внуку своими словами

С днем рождения, дорогой наш внук! Мы желаем тебе здоровья, храбрости сердца, доброты души, удачи судьбы и счастья жизни. Внучек, пусть тебе все будет под силу, пусть у тебя никогда не будет в жизни проблем, пусть перед тобой всегда открываются просторы больших возможностей.

***

Дорогой наш внучек, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем всегда быть героем, победителем и просто отменным парнем. Пусть каждый день тебе несказанно везет. Пусть всё, к чему стремится твое храброе сердце, непременно исполнится. Будь счастлив, наш внук, успешен и всегда энергичен.

***

С днем рождения, дорогой внук. Я желаю тебе настолько интересной, разнообразной, яркой, богатой жизни, чтобы некогда было скучать и думать о плохом. Желаю, чтобы в тебе всегда бурлила молодая кровь, чтобы душа была полна идей и вдохновения, а тело — бодрости и силы. Удачи тебе, дорогой мой внук, верности в любви и дружбе!

***

Мой любимый внучек, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе мирного неба над головой, яркого солнечного настроения, море возможностей и удивительных событий! Пусть каждый день тебе приносит радость и удовлетворение, покой и гармонию. Крепкого тебе здоровья, достижения всех мыслимых и немыслимых целей, чистой любви, верных друзей, радости и всего самого наилучшего!

***

С днем рождения, дорогой мой внук! Желаю тебе удачи, счастья, уверенности, смелости, отваги, красоты, смекалки и весёлого настроения в жизни. Пусть путь к каждой цели будет несложным, пусть в каждом деле удаётся проявить себя настоящим капитаном. Будь здоров, внучек, счастлив и любим.

***

С днем рождения, дорогой внук! Желаю тебе миллион возможностей и шансов для достижения главной цели. Желаю никогда не терять решительности и настойчивости. Желаю постоянно чувствовать себя отважным, сильным парнем. И пусть для тебя, герой, будут открыты все дороги. Пусть твое сердце любит. Пусть твоя жизнь будет полна больших удач.

Поздравления для внука с днём рождения в картинках

Красивое поздрвление внуку

Открытка любимому внуку с днем рождения

Поздравление внуку на день рождения

Красивое поздравление для внука

Открытка поздравление внуку в день рождения

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых поздравлений с днем рождения для внучки. Именинница будет в восторг от этих пожеланий.