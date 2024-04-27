Поздравления с днем рождения внуку: особенные пожелания и красивые открытки
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Внуку будет приятно услышать теплые пожелания от бабушки и дедушки
День рождения внука – это особенный праздник не только для него, но и для всей семьи, особенно для бабушек и дедушек, которые хотят выразить свою любовь, гордость и самые теплые пожелания. В этот особенный момент они хотят дать ему больше, чем просто материальные подарки. Вот почему так важно подготовить красивые пожелания внуку на день рождения.
В подборке "Телеграфа" вы найдете лучшие поздравления с днем рождения любимому внуку — от коротких строк до глубоких и трогательных пожеланий. Независимо от того, является ли ваш внук еще маленьким мальчиком, или уже стал взрослым мужчиной, здесь собраны пожелания, которые идеально отразят ваши чувства.
Поздравления с днём рождения для внука в стихах
***
Самый милый, ненаглядный,
Внук задорный, долгожданный,
С днем рожденья, мой родной,
Будь любим всегда судьбой!
Все дела, за что возьмешься,
Пусть получатся успешно,
Пусть удача будет рядом
И любовь, уют, конечно.
И на все пусть сил хватает,
Если даже тяжело,
Ангел пусть твой охраняет,
Будет все тебе дано!
***
Кровиночку нашу, внучка дорогого
Мы поздравляем сейчас с днем рожденья,
Желаем везения, счастья большого
И яркого, словно салют, настроенья!
Будь добрым, активным, весёлым, задорным,
Удачно чтоб всё у тебя получалось,
И чтобы успеха высокие горы
Тебе, золотой, без труда покорялись!
***
От бабушки и дедушки в твой личный день рождения,
Наш славный, замечательный внучок,
Летят к тебе, как аэроэкспрессы, поздравления!
Желаем в жизни праведных дорог!
И чтоб друзей ты смелых находил, отзывчивых,
И сам рос очень храбрым пареньком,
Победы в играх стали для тебя привычными,
И радости росли, как снежный ком!
***
Ты, наш внук, хотя и взрослый,
Сильный, смелый, в меру рослый,
Будешь прежним сорванцом,
Мальчуганом и юнцом!
Сердцем мы ведь не стареем
И душой всё молодеем,
Ну а годы всё бегут,
Нам указывая путь…
И сегодня, в праздник твой,
Внук любимый и родной,
Пожелать хотим везения,
Море счастья, настроения!
Пусть сопутствует удача,
От друзей — теплоотдача,
Верность близких и родных…
Планов, внук, тебе больших!
***
Мой внук, с днем рожденья! Желаю успеха,
Здоровья, везения, радости, грез,
А если найдется для счастья помеха,
Ее удали навсегда и всерьез!
Желаю любить, быть любимым взаимно,
Высот добиваться в работе своей,
Жить радостно, весело, славно и дивно,
И гордостью быть для родни нашей всей!
***
Тебя поздравлю, внучек, с днем рождения!
А ты взрослеешь так, что не успеть!
Пусть буйствуют любовь и вдохновение,
Навстречу счастью чтоб ты мог лететь.
Пусть все твои сбываются желания,
Добьешься в жизни ты вершин крутых,
Мечты исполнятся без опоздания.
Побед желаю ярких и больших.
Гордиться чтоб тобой не прекращали мы,
Мужчиной настоящим будь всегда,
Пример чтобы с тебя другие брали бы.
С улыбкой ты встречай свои года!
***
Внук, как ты уже подрос,
Наблюдаю с восхищеньем
И желаю ярких грёз
В наступивший день рожденья!
Чтоб ты планы создавал
Те, что дарят только радость,
И, конечно, воплощал
Беспроблемно их в реальность!
Чтоб с друзьями повезло
И с грядущим обученьем,
И везенье вовлекло
В вихрь до головокруженья!
Поздравления на день рождения внуку своими словами
С днем рождения, дорогой наш внук! Мы желаем тебе здоровья, храбрости сердца, доброты души, удачи судьбы и счастья жизни. Внучек, пусть тебе все будет под силу, пусть у тебя никогда не будет в жизни проблем, пусть перед тобой всегда открываются просторы больших возможностей.
***
Дорогой наш внучек, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем всегда быть героем, победителем и просто отменным парнем. Пусть каждый день тебе несказанно везет. Пусть всё, к чему стремится твое храброе сердце, непременно исполнится. Будь счастлив, наш внук, успешен и всегда энергичен.
***
С днем рождения, дорогой внук. Я желаю тебе настолько интересной, разнообразной, яркой, богатой жизни, чтобы некогда было скучать и думать о плохом. Желаю, чтобы в тебе всегда бурлила молодая кровь, чтобы душа была полна идей и вдохновения, а тело — бодрости и силы. Удачи тебе, дорогой мой внук, верности в любви и дружбе!
***
Мой любимый внучек, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе мирного неба над головой, яркого солнечного настроения, море возможностей и удивительных событий! Пусть каждый день тебе приносит радость и удовлетворение, покой и гармонию. Крепкого тебе здоровья, достижения всех мыслимых и немыслимых целей, чистой любви, верных друзей, радости и всего самого наилучшего!
***
С днем рождения, дорогой мой внук! Желаю тебе удачи, счастья, уверенности, смелости, отваги, красоты, смекалки и весёлого настроения в жизни. Пусть путь к каждой цели будет несложным, пусть в каждом деле удаётся проявить себя настоящим капитаном. Будь здоров, внучек, счастлив и любим.
***
С днем рождения, дорогой внук! Желаю тебе миллион возможностей и шансов для достижения главной цели. Желаю никогда не терять решительности и настойчивости. Желаю постоянно чувствовать себя отважным, сильным парнем. И пусть для тебя, герой, будут открыты все дороги. Пусть твое сердце любит. Пусть твоя жизнь будет полна больших удач.
Поздравления для внука с днём рождения в картинках
Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых поздравлений с днем рождения для внучки. Именинница будет в восторг от этих пожеланий.