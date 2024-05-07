С днем рождения внука 4 года: лучшие пожелания и открытки

Выберите красивое поздравление для дорогого внука

День рождения внука 4 года — очень важно событие для бабушек и дедушек. К этому празднику они готовятся с особенным трепетом. Кроме покупки подарка они конечно же тщательно продумывают поздравление внуку на 4 года.

В этом возрасте ребенок уже осознанно принимает поздравления. Поэтому с помощью стихотворения или прозы нужно постараться передать все свои лучшие чувства, любовь и доброту.

"Телеграф" собрал подборку поздравлений для внука 4 года, которые сделают его праздник еще радостнее и ярче.

Стихи поздравить внука с 4-летием

С днем рождения четвертым,

Внучек наш ты дорогой!

Знай, что любим очень сильно

И гордимся мы тобой!

В садике послушным будь ты,

Маме с папой помогай.

Сильным, умным и здоровым

Нам на радость вырастай!

***

Тебе четыре года, внук,

Любимый, сладенький мой жук,

Расти здоровеньким, родной,

И будь счастливым, дорогой!

И в детский садик ты ходи,

Друзей хороших заведи,

Будь замечательным парнишкой,

Мой золотой, родной парнишка!

***

Четыре годика сегодня

Исполнилось родному внуку,

Когда на свет он появился,

Забыли мы про грусть и скуку,

Желаем нашему мальчишке

Здоровья, счастья, жизни классной,

Пусть будет смелым он и добрым,

Ему мы благ желаем разных!

***

Внуку милому четыре.

Поздравляю, зайка!

Ты у нас смельчак большущий,

Умненький всезнайка.

Я желаю новых знаний

И побед прекрасных.

Добрым, честным, золотым ты

Внуком оставайся.

Нам на радость всем расти,

Будь всегда здоровым

И к открытиям, находкам

Вечно будь готовым.

***

Тебе 4 года, внучек милый.

Сердечно поздравляем мы тебя!

Веселых, добрых дней, здоровья, силы

Желаем тебе, искренне любя.

Играя в игры и читая книжки,

В любви и ласке, милый, подрастай.

Будь умным, любознательным мальчишкой,

Огромный мир скорее познавай.

Пожелания с днем рождения внуку 4 года в прозе

С 4 днем рождения, мой любимый внук! 🎂🎁🎈Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, радостью и нескончаемыми чудесами!

***

Дорогой внучек!🎈🎁 В этот особенный день желаю тебе море веселья, горы подарков и океан счастья! Пусть твоя жизнь будет яркой 🌞и интересной, как самые захватывающие приключения.

***

С днем рождения, наш внучек! Желаем тебе невероятных открытий и великих побед во всех твоих начинаниях. Ты — наша гордость! Пусть твой день рождения будет таким же великолепным, как ты сам.

***

С днем рождения, наш золотой внук 💕! Желаем тебе здоровья, счастья и чтобы каждый твой день был полон любви и тепла🌞🎁.

***

С днем рождения, любимый наш внук! 🌠В 4 года мир полон удивлений, и каждый день приносит что-то новое. Желаем тебе веселых приключений и множество открытий!

***

Четыре года — это начало больших свершений! Пусть в твоем жизненном пути будет много радости, игр и смеха.🌞🎁 С днем рождения, радость наша!

***

Ты принес в нашу жизнь столько счастья и света🌞💕. Желаем тебе самых волшебных приключений и бесконечной радости.🎁 Расти здоровым, смелым и сильным!

Открытки поздравить внука с четырехлетием

Поздравление с днем рождения для внука 4 года

Поздравление с днем рождения внуку 4 года

Внуку 4 года картинка-поздравление

Пожелания внуку 4 года

Картинка поздравить внука 4 года

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