С днем рождения внука 4 года: лучшие пожелания и открытки
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Выберите красивое поздравление для дорогого внука
День рождения внука 4 года — очень важно событие для бабушек и дедушек. К этому празднику они готовятся с особенным трепетом. Кроме покупки подарка они конечно же тщательно продумывают поздравление внуку на 4 года.
В этом возрасте ребенок уже осознанно принимает поздравления. Поэтому с помощью стихотворения или прозы нужно постараться передать все свои лучшие чувства, любовь и доброту.
"Телеграф" собрал подборку поздравлений для внука 4 года, которые сделают его праздник еще радостнее и ярче.
Стихи поздравить внука с 4-летием
С днем рождения четвертым,
Внучек наш ты дорогой!
Знай, что любим очень сильно
И гордимся мы тобой!
В садике послушным будь ты,
Маме с папой помогай.
Сильным, умным и здоровым
Нам на радость вырастай!
***
Тебе четыре года, внук,
Любимый, сладенький мой жук,
Расти здоровеньким, родной,
И будь счастливым, дорогой!
И в детский садик ты ходи,
Друзей хороших заведи,
Будь замечательным парнишкой,
Мой золотой, родной парнишка!
***
Четыре годика сегодня
Исполнилось родному внуку,
Когда на свет он появился,
Забыли мы про грусть и скуку,
Желаем нашему мальчишке
Здоровья, счастья, жизни классной,
Пусть будет смелым он и добрым,
Ему мы благ желаем разных!
***
Внуку милому четыре.
Поздравляю, зайка!
Ты у нас смельчак большущий,
Умненький всезнайка.
Я желаю новых знаний
И побед прекрасных.
Добрым, честным, золотым ты
Внуком оставайся.
Нам на радость всем расти,
Будь всегда здоровым
И к открытиям, находкам
Вечно будь готовым.
***
Тебе 4 года, внучек милый.
Сердечно поздравляем мы тебя!
Веселых, добрых дней, здоровья, силы
Желаем тебе, искренне любя.
Играя в игры и читая книжки,
В любви и ласке, милый, подрастай.
Будь умным, любознательным мальчишкой,
Огромный мир скорее познавай.
Пожелания с днем рождения внуку 4 года в прозе
С 4 днем рождения, мой любимый внук! 🎂🎁🎈Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, радостью и нескончаемыми чудесами!
***
Дорогой внучек!🎈🎁 В этот особенный день желаю тебе море веселья, горы подарков и океан счастья! Пусть твоя жизнь будет яркой 🌞и интересной, как самые захватывающие приключения.
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С днем рождения, наш внучек! Желаем тебе невероятных открытий и великих побед во всех твоих начинаниях. Ты — наша гордость! Пусть твой день рождения будет таким же великолепным, как ты сам.
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С днем рождения, наш золотой внук 💕! Желаем тебе здоровья, счастья и чтобы каждый твой день был полон любви и тепла🌞🎁.
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С днем рождения, любимый наш внук! 🌠В 4 года мир полон удивлений, и каждый день приносит что-то новое. Желаем тебе веселых приключений и множество открытий!
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Четыре года — это начало больших свершений! Пусть в твоем жизненном пути будет много радости, игр и смеха.🌞🎁 С днем рождения, радость наша!
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Ты принес в нашу жизнь столько счастья и света🌞💕. Желаем тебе самых волшебных приключений и бесконечной радости.🎁 Расти здоровым, смелым и сильным!
Открытки поздравить внука с четырехлетием
Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения сестре. Эти пожелания и открытки помогут показать имениннице, как ее любят.