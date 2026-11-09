Зачем Россия запугивает Европу перед переговорами в Абу-Даби: Портников раскрыл замысел Кремля

Без согласия ЕС Вашингтон не сможет обеспечить отмену санкций против России

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Перед переговорами США, Украины и России в Абу-Даби, запланированными на 10 ноября, Москва ужесточает угрозы в адрес европейских стран. Такая риторика полностью вписывается в стратегию Кремля, направленную на прекращение помощи Украине.

Об этом известный украинский журналист и публицист Виталий Портников рассказал в новом видео на своем YouTube-канале. По его словам, перед переговорами специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с делегациями НАТО, Евросоюза, Украины и ряда европейских стран для согласования позиций в рамках усилий по завершению российско-украинской войны.

РФ угрожает из-за Калининграда

Такая встреча перед переговорами выглядит попыткой продемонстрировать европейское участие в дипломатическом процессе, против которого выступает российская делегация. На этом фоне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил НАТО в нагнетании ситуации вокруг Калининградской области РФ и пригрозил невосполнимыми последствиями в случае ухудшения ее безопасности.

Подобные заявления противоречат самой идее обсуждения действенных гарантий безопасности для Украины и России. Ведь исключение европейцев из переговоров является свидетельством нежелания Москвы вести предметный разговор.

"Никакие реальные гарантии безопасности не могут в Европе работать, если в обсуждении ситуации не участвуют сами европейцы", — подчеркнул Портников.

Почему договоренностей с США России недостаточно

По словам журналиста, Джаред Кушнер перед переговорами признал необходимость прямого диалога между европейцами и Россией для определения контуров гарантий безопасности. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности обсудить это с Владимиром Путиным, если российский президент примет участие в саммите "Группы двадцати" в США.

Участие Европы в переговорах является практической необходимостью, ведь значительная часть ограничений против России – это европейские санкции. Для их отмены необходимо согласие Евросоюза. Возобновление сотрудничества с Москвой в сфере энергоносителей также зависит от решений европейцев. Поэтому Белый дом не способен самостоятельно реализовать договоренности с Кремлем по этим вопросам.

В то же время, по словам Портникова, Путин понимает эту зависимость, но выбирает другую цель – заставить Европу отказаться от поддержки Украины. Инструментами такого давления он называет влияние Белого дома на европейские столицы, диверсии на континенте и поддержку ультраправых и ультралевых политических сил.

"Ему не нужно договариваться с европейцами, а нужно запугать европейцев", – сказал Портников.

Виталий Портников

Прекращение огня должно предшествовать переговорам

Как отметил журналист, повестка переговоров в Абу-Даби не выдерживает никакой критики. По его словам, американские посредники не собираются обсуждать с российскими представителями прекращение огня на линии столкновения, хотя именно это является логическим началом реального переговорного процесса.

А американская сторона рассчитывает, что дискуссия о гарантиях безопасности сделает Россию более готовой говорить о прекращении боевых действий. Однако это ошибочный подход, поскольку вопрос гарантий безопасности был для Москвы поводом для агрессии, а не ее причиной.

"Невозможно ликвидировать причину, когда убираешь исключительно повод", – подчеркнул Виталий Портников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой Игорь Костюков, которого Путин отправил на переговоры с Украиной в Абу-Даби.