Хватает даже 6 тысяч? Сколько украинцы тратят на продукты в месяц

Некоторым удается сильно экономить

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В сети украинцы активно обсуждают, сколько тратят в месяц на питание семьи. Ведь есть немало людей, которые могут уложиться в 6-7 000 грн.

Как отмечали в комментариях под постом в Threads, многое зависит непосредственно от образа жизни семьи. Ведь есть те, кто закупается раз в месяц, а есть те, кто ходит в магазины каждый день.

"Сегодня увидела в TikTok женщину, которая утверждает, что выделяет 6000 грн в месяц на питание семьи (два взрослых и ребенок). Назревает вопрос, сколько в среднем украинцы тратят на еду. Сколько месяц должна тратить среднестатистическая семья на питание в 2026 году?" – пишет пользователь.

Анализируя все комментарии можно увидеть, что в среднем на семью из двух взрослых и одного ребенка идет 20-30 тысяч грн. При этом основные расходы – это первые, вторые блюда и мясо, без заведений и доставок готовой пищи. Больше всего денег уходит на мясо и овощи с фруктами. Также покупают и сладкое.

Но есть и те семьи, кому в месяц хватает 6-7 тысяч гривен. Для этого женщины покупают все продукты на оптовых рынках сразу на месяц. А потом готовят и замораживают заготовки. Однако довольно часто в таких рационах мало мяса и белка и много углеводов.

Сколько украинцы тратят на еду ежемесячно:

У нас на 4 человека — идет 1000 грн в день, и то мы не шикуем. Креветок в рационе нет, суши — я уже забыла, какие они на вкус. Поэтому 6000 грн в месяц – это еще нужно уметь так экономно тратить в наше время.

Яйца 60 шт в месяц — 360

Мясо телятина 4 кг — 1800

Филе курицы 2 кг — 440

Хек 2 кг — 680

Молочка — 1000 грн

Масло 0,5 — 250 грн

Крупы, приправы — 500

Овощи, фрукты — 1000

Рыба красная 1 кг — 800

Приблизительно 7000 тысяч в месяц!

Как раз недавно считала ~25-30 тысяч, без доставок каких-то домой и походов в рестораны

Может, мне скажут, что мы из жира бесимся, но около 20 тысяч в месяц на еду. Это не только база, но и немного вкусностей. Иногда может быть кафе. Цифра приблизительная. До гривны не считала, потому что это ничего не изменит. Двое взрослых и сын подросток спортсмен, который один ест за двух взрослых.

У нас где-то 30 тысяч идет на питание, не считая заведений. Нас двое и ребенок.

Почитала и от некоторых советов немного в шоке. Типа давать каждому по одной котлете, а если кто захочет две? Или сварить бульон, а мясо использовать во вторые блюда.

Нас двое взрослых и 3 детей. На продукты уходит от 25 тысяч, но есть еще расходы на кафе, доставку и т.п. Я боюсь считать общую сумму.

Не знаю, откуда такие цены – один поход в магазин 4-5 тысяч, без алкоголя. Не считаю, что заказываем из готового.

Сколько украинцы тратят на продукты. Инфографика "Телеграф"/ИИ

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