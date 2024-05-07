З днем народження онуку 4 роки: найкращі побажання та листівки

Виберіть гарне привітання для дорогого онука

День народження онука 4 роки – дуже важлива подія для бабусь та дідусів. До цього свята вони готуються з особливим трепетом. Окрім покупки подарунка вони звичайно ретельно продумують привітання онуку на 4 роки.

У цьому віці дитина вже усвідомлено приймає вітання. Тому за допомогою вірша чи прози потрібно постаратися передати всі свої найкращі почуття, любов та доброту.

"Телеграф" зібрав добірку привітань для онука 4 роки, які зроблять його свято ще радіснішим та яскравішим.

Вірші привітати онука з 4-річчям

З днем народження четвертим,

Внучок наш ти дорогий!

Знай, що любим дуже сильно

І пишаємося тобою!

У садку слухняним будь ти,

Мамі з татом допомагай.

Сильним, розумним та здоровим

Нам на радість виростай!

***

Вітаю онука зі святом,

Щоб іграшок в тебе було багато.

Щоб усмішка не зникала,

На устах завжди сіяла.

Щоб здоров’я не покидало,

Дитячу долю не зачіпало.

Радій життю завзято,

День народження — твоє свято!

***

З народження днем, онуче улюблений,

Чекають тебе хай Венеція й Канни,

Бажаю побачити скоро весь світ,

І слати із кожного міста привіт.

Хай гарні та щирі зустрінуться друзі,

І справжнє кохання, і лагідна Муза,

Вдається хай все, про що мрієш, дитино,

Хай радість дарує кожна хвилина!

***

З днем народження, наш любий!

Хай все добре в тебе буде.

Будь відмінником у школі,

Будь високим, мов тополя,

Будь сміливим та відважним,

Будь серйозним та уважним,

Будь щасливим, дорогенький,

Слухай татуся та неньку!

***

Будь веселий, жвавий,

Рости та вір в дива,

Шлях дитинства, щоб був цікавий,

Було здорове тіло й розумна голова.

Цікавих захоплень, бажань,

Відповідей на весь перелік питань,

Батьків слухай, люби,

В добрі й позитиві живи.

***

Проминув рік ще один,

Росте в батьків чудовий син.

То ж тобі я бажаю онуче,

Щоб ти виріс в чудову людину.

Ну а поки дитинство — радій,

Твори, грайся і завжди мрій.

Щоб цей час промайнув як диво

І ти виріс душею вродливий.

Побажання з днем народження онуку 4 роки у прозі

З 4 днем народження, мій улюблений онук! 🎂🎁🎈Нехай кожен твій день буде наповнений посмішками, радістю та нескінченними чудесами!

***

Дорогий онучок! 🎈🎁В цей особливий день бажаю тобі море веселощів, гори подарунків та океан щастя! Нехай твоє життя буде яскравим🌞 і цікавим, як найцікавіші пригоди.

***

З днем народження, наш онуче! Бажаємо тобі неймовірних відкриттів та великих перемог у всіх твоїх починаннях. Ти наша гордість! Нехай твій день народження буде таким чудовим, як ти сам.

***

З днем народження, наш золотий онук 💕! Бажаємо тобі здоров’я, щастя і щоб кожен твій день був сповнений любові та тепла🌞🎁.

***

З днем народження, любий наш онуче! 🌠 У 4 роки світ сповнений здивувань і щодня приносить щось нове. Бажаємо тобі веселих пригод та безліч відкриттів!

***

Чотири роки — це початок великих звершень! Нехай у твоєму життєвому шляху буде багато радості, ігор та сміху. 🌞🎁З днем народження, наша радість!

***

Ти приніс у наше життя стільки щастя та світла🌞💕.Бажаємо тобі найчарівніших пригод та нескінченної радості.🎁 Рости здоровим, сміливим та сильним!

Листівки привітати онука із чотириріччям

Поздоровлення з днем народження для онука 4 роки

Поздоровлення з днем народження онуку 4 роки

Онуку 4 роки картинка-привітання

Побажання онуку на 4 роки

Картинка привітати онука у 4 роки

Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження сестрі. Ці побажання та листівки допоможуть показати іменинниці, як її люблять.