З днем народження онуку 4 роки: найкращі побажання та листівки
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Виберіть гарне привітання для дорогого онука
День народження онука 4 роки – дуже важлива подія для бабусь та дідусів. До цього свята вони готуються з особливим трепетом. Окрім покупки подарунка вони звичайно ретельно продумують привітання онуку на 4 роки.
У цьому віці дитина вже усвідомлено приймає вітання. Тому за допомогою вірша чи прози потрібно постаратися передати всі свої найкращі почуття, любов та доброту.
"Телеграф" зібрав добірку привітань для онука 4 роки, які зроблять його свято ще радіснішим та яскравішим.
Вірші привітати онука з 4-річчям
З днем народження четвертим,
Внучок наш ти дорогий!
Знай, що любим дуже сильно
І пишаємося тобою!
У садку слухняним будь ти,
Мамі з татом допомагай.
Сильним, розумним та здоровим
Нам на радість виростай!
***
Вітаю онука зі святом,
Щоб іграшок в тебе було багато.
Щоб усмішка не зникала,
На устах завжди сіяла.
Щоб здоров’я не покидало,
Дитячу долю не зачіпало.
Радій життю завзято,
День народження — твоє свято!
***
З народження днем, онуче улюблений,
Чекають тебе хай Венеція й Канни,
Бажаю побачити скоро весь світ,
І слати із кожного міста привіт.
Хай гарні та щирі зустрінуться друзі,
І справжнє кохання, і лагідна Муза,
Вдається хай все, про що мрієш, дитино,
Хай радість дарує кожна хвилина!
***
З днем народження, наш любий!
Хай все добре в тебе буде.
Будь відмінником у школі,
Будь високим, мов тополя,
Будь сміливим та відважним,
Будь серйозним та уважним,
Будь щасливим, дорогенький,
Слухай татуся та неньку!
***
Будь веселий, жвавий,
Рости та вір в дива,
Шлях дитинства, щоб був цікавий,
Було здорове тіло й розумна голова.
Цікавих захоплень, бажань,
Відповідей на весь перелік питань,
Батьків слухай, люби,
В добрі й позитиві живи.
***
Проминув рік ще один,
Росте в батьків чудовий син.
То ж тобі я бажаю онуче,
Щоб ти виріс в чудову людину.
Ну а поки дитинство — радій,
Твори, грайся і завжди мрій.
Щоб цей час промайнув як диво
І ти виріс душею вродливий.
Побажання з днем народження онуку 4 роки у прозі
З 4 днем народження, мій улюблений онук! 🎂🎁🎈Нехай кожен твій день буде наповнений посмішками, радістю та нескінченними чудесами!
***
Дорогий онучок! 🎈🎁В цей особливий день бажаю тобі море веселощів, гори подарунків та океан щастя! Нехай твоє життя буде яскравим🌞 і цікавим, як найцікавіші пригоди.
***
З днем народження, наш онуче! Бажаємо тобі неймовірних відкриттів та великих перемог у всіх твоїх починаннях. Ти наша гордість! Нехай твій день народження буде таким чудовим, як ти сам.
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З днем народження, наш золотий онук 💕! Бажаємо тобі здоров’я, щастя і щоб кожен твій день був сповнений любові та тепла🌞🎁.
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З днем народження, любий наш онуче! 🌠 У 4 роки світ сповнений здивувань і щодня приносить щось нове. Бажаємо тобі веселих пригод та безліч відкриттів!
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Чотири роки — це початок великих звершень! Нехай у твоєму життєвому шляху буде багато радості, ігор та сміху. 🌞🎁З днем народження, наша радість!
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Ти приніс у наше життя стільки щастя та світла🌞💕.Бажаємо тобі найчарівніших пригод та нескінченної радості.🎁 Рости здоровим, сміливим та сильним!
Листівки привітати онука із чотириріччям
Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження сестрі. Ці побажання та листівки допоможуть показати іменинниці, як її люблять.