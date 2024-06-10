С днем рождения! Короткие поздравления своими словами

Выберите лучшие пожелания для именинника

Поздравление с днем рождения своими словами не сравнится ни с каким другим. Именно такие пожелания обычно бывают самыми искренними и помогают передать свои самые лучшие чувства имениннику или имениннице.

Если вы ищете короткое поздравление с днем рождения своими словами, возможно в этом поможет эта подборка. "Телеграф" собрал душевные пожелания на день рождения для мужчин и женщин. С их помощью можно поздравить как своих родных, так и людей, которым хотите сделать приятно. К этим коротким поздравлениям можно добавить личные теплые слова. Они выразят вашу индивидуальность и особенности человека, которого вы поздравляете. Добавьте имя именинника и не забудьте упомянуть про совместно прожитые приятные моменты.

Поздравления с днем рождения короткие своими словами

Поздравляю с днем рождения! Пусть ваша жизнь будет полна приключений и успехов! И пусть каждый день вашей жизни будет таким же ярким, как сегодня!

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Поздравляю с днем рождения! Пусть ваша жизнь будет полна светлых моментов и радостей! Всего самого лучшего на этот день и всегда!

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От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю приятных приключений и успехов! А еще желаю вам много счастья, здоровья и любви!

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Поздравляю с днем рождения! Пусть ваша жизнь будет полна светлых моментов и радостей! Желаю вам много счастья, здоровья и любви.

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С днем рождения! Желаю, чтобы каждый момент вашей жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть ваши мечты станут реальностью, а ваша жизнь — ярким и волшебным путешествием.

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Поздравляю с днем рождения! Пусть ваша жизнь состоит из светлых моментов и радостей!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю иметь все необходимое и в нужном количестве, желаю верить в хорошее и жить в свое удовольствие!

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С днем рожденья, пусть и этот день, и все остальные дни твоей жизни будут чудесными, интересными, насыщенными, потрясающими и впечатляющими. Желаю здоровья и безграничного счастья!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю успехов, процветания, благосостояния и крепкого здоровья.

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Поздравляю с днём варенья! Желаю всего и много, и только хорошего! Улыбайся, радуйся и живи на полную!

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Поздравляю и желаю побольше радости и добра. Пускай все будет стабильно и спокойно.

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Желаю здоровья, удачи, любви, высокого материального достатка, великолепного настроения, исполнения желаний и семейного благополучия!

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Поздравляю и желаю побед во всех начинаниях, больших возможностей, поддержки от окружающих, смелых мечтаний и воплощения в жизнь самых заветных желаний!

Дополнить поздравление помогут прикольные открытки с днем рождения, которые ранее публиковал "Телеграф". Эти картинки точно поднимут настроение адресату.