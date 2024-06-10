Укр

С днем рождения! Короткие поздравления своими словами

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Искренние поздравления радуют именинников
Искренние поздравления радуют именинников. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Выберите лучшие пожелания для именинника

Поздравление с днем рождения своими словами не сравнится ни с каким другим. Именно такие пожелания обычно бывают самыми искренними и помогают передать свои самые лучшие чувства имениннику или имениннице.

Если вы ищете короткое поздравление с днем рождения своими словами, возможно в этом поможет эта подборка. "Телеграф" собрал душевные пожелания на день рождения для мужчин и женщин. С их помощью можно поздравить как своих родных, так и людей, которым хотите сделать приятно. К этим коротким поздравлениям можно добавить личные теплые слова. Они выразят вашу индивидуальность и особенности человека, которого вы поздравляете. Добавьте имя именинника и не забудьте упомянуть про совместно прожитые приятные моменты.

Поздравления с днем рождения короткие своими словами

Поздравляю с днем рождения! Пусть ваша жизнь будет полна приключений и успехов! И пусть каждый день вашей жизни будет таким же ярким, как сегодня!

***

Поздравляю с днем рождения! Пусть ваша жизнь будет полна светлых моментов и радостей! Всего самого лучшего на этот день и всегда!

***

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю приятных приключений и успехов! А еще желаю вам много счастья, здоровья и любви!

***

Поздравляю с днем рождения! Пусть ваша жизнь будет полна светлых моментов и радостей! Желаю вам много счастья, здоровья и любви.

***

С днем рождения! Желаю, чтобы каждый момент вашей жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть ваши мечты станут реальностью, а ваша жизнь — ярким и волшебным путешествием.

***

Поздравляю с днем рождения! Пусть ваша жизнь состоит из светлых моментов и радостей!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю иметь все необходимое и в нужном количестве, желаю верить в хорошее и жить в свое удовольствие!

***

С днем рожденья, пусть и этот день, и все остальные дни твоей жизни будут чудесными, интересными, насыщенными, потрясающими и впечатляющими. Желаю здоровья и безграничного счастья!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю успехов, процветания, благосостояния и крепкого здоровья.

***

Поздравляю с днём варенья! Желаю всего и много, и только хорошего! Улыбайся, радуйся и живи на полную!

***

Поздравляю и желаю побольше радости и добра. Пускай все будет стабильно и спокойно.

***

Желаю здоровья, удачи, любви, высокого материального достатка, великолепного настроения, исполнения желаний и семейного благополучия!

***

Поздравляю и желаю побед во всех начинаниях, больших возможностей, поддержки от окружающих, смелых мечтаний и воплощения в жизнь самых заветных желаний!

Дополнить поздравление помогут прикольные открытки с днем рождения, которые ранее публиковал "Телеграф". Эти картинки точно поднимут настроение адресату.

Теги:
#Поздравления #Пожелания #С Днем рождения