З днем народження! Короткі вітання своїми словами

Виберіть найкращі побажання для іменинника

Привітання з днем народження своїми словами не зрівняється з жодним іншим. Саме такі побажання зазвичай бувають найщирішими та допомагають передати свої найкращі почуття імениннику чи іменинниці.

Якщо ви шукаєте коротке привітання з днем народження своїми словами, можливо, у цьому допоможе ця добірка. " Телеграф" зібрав душевні побажання на день народження для чоловіків та жінок. З їхньою допомогою можна привітати як своїх рідних, так і людей, яким бажаєте зробити приємно. До цих коротких поздоровлень можна додати особисті теплі слова. Вони висловлять вашу індивідуальність та особливості людини, яку ви вітаєте. Додайте ім’я іменинника і не забудьте згадати про спільно прожиті приємні моменти.

Привітання з днем народження короткі своїми словами

Вітаю з днем народження! Нехай ваше життя буде сповнене пригод та успіхів! І нехай кожен день вашого життя буде таким самим яскравим, як сьогодні!

***

Вітаю з днем народження! Най твоє життя буде сповнене світлих моментів і радостей! Усього найкращого на цей день і завжди!

***

Від щирого серця вітаю з днем народження! Бажаю приємних пригод та успіхів! А ще бажаю вам багато щастя, здоров’я та кохання!

***

Вітаю з днем народження! Нехай ваше життя буде сповнене світлих моментів і радостей! Бажаю вам багато щастя, здоров’я та кохання.

***

З Днем народження! Бажаю, щоб кожен момент вашого життя був сповнений радістю, щастям та любов’ю. Нехай ваші мрії стануть реальністю, а ваше життя — яскравою і чарівною подорожжю.

***

Вітаю з днем народження! Нехай ваше життя складається зі світлих моментів і радостей!

***

Вітаю з днем ​​народження! Бажаю мати все необхідне і в потрібній кількості, бажаю вірити в хороше і жити на втіху!

***

З днем ​​народження, нехай і цей день, і всі інші дні твого життя будуть чудовими, цікавими, насиченими, приголомшливими та дивовижними. Бажаю здоров'я та безмежного щастя!

***

Вітаю з днем ​​народження! Бажаю успіхів, процвітання, добробуту та міцного здоров'я.

***

Вітаю з днем ​​варення! Бажаю всього і багато, і лише гарного! Усміхайся, радуйся і живи на повну!

***

Вітаю і бажаю більше радості та добра. Нехай все буде стабільно та спокійно.

***

Бажаю здоров'я, удачі, кохання, високого матеріального достатку, чудового настрою, виконання бажань та добробуту!

***

Вітаю та бажаю перемог у всіх починаннях, великих можливостей, підтримки від близьких, сміливих мрій та втілення в життя найзаповітніших бажань!

Доповнити вітання допоможуть прикольні листівки з днем народження, які публікував раніше "Телеграф". Ці зображення точно піднімуть настрій адресату.