Поздравления для мамы с рождением сына: красивые пожелания и открытки

Рассказываем, как поздравить маму с рождения сына

Рождение ребенка — особенный и памятный момент для родителей и их близких. Членам семьи и друзьям очень важно поздравить маму с рождением сыночка и тем самым поддержать ее в этот волнующий и одновременно сложный момент.

Если вы не знаете, что пожелать новоиспеченной маме, вам поможет эта подборка. "Телеграф" собрал искренние и теплые пожелания в стихах и прозе, которые можно дополнить еще и красивой открыткой.

Поздравления с рождением сына для мамы своими словами

Поздравляю счастливую мамочку с рождением замечательного сыночка! Желаю твоему мальчишке всего самого доброго, радостного, светлого, красивого и веселого в его жизни. Пусть сын растет крепким и сильным козаком, пусть с каждым днем мальчишка радует маму своей любовью, крепкими объятиями, нежными поцелуями и уверенными шагами к успеху!

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Поздравляю счастливую мамочку с рождением дорогого сыночка! Желаю наслаждаться прекрасными минутами материнства, а твоему сыночку расти здоровым, умным, красивым, смышленым, добрым, веселым и храбрым мальчишкой. Мира вашему дому, счастья вашей семье и мирного детства для сына!

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Поздравляю с рождением сына! Желаю чувствовать себя необходимой, окрыленной и защищенной. Ведь сын — это опора и нежность, отрада и гордость. Желаю мира и семейного счастья, иметь все средства и возможности для воспитания смелого, веселого и талантливого мальчишки!

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Прекрасную мамочку поздравляю с рождением замечательного сыночка, прелестного ангела! Желаю семейного счастья и вечного блага, высокого достатка и удачи. Пусть малыш растет на радость маме, будет здоровеньким и сильным, отважным и красивым, веселым и озорным.

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Поздравляю с сыном! Это такая гордость, это такое счастье! Это улыбки без поводов, это любовь от всего сердца. Пусть в жизни будут теперь лишь светлые полосы, а сын радует достижениями и победами.

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Поздравляем мамочку с рождением сыночка — ее родного человечка, ее сказочного принца! Как долго мама ждала этого чуда! Желаем ей здоровья и скорейшего восстановления, спокойных ночей и бодрых пробуждений по утрам. Пусть каждый день сыночек радует маму, хорошо кушает и прибавляет в весе. Счастья и благополучия вашей семье!

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Сердечно поздравляю тебя с появлением любимого сыночка. Будь всегда счастливой мамой, живи в изобилии и радости. Всего наилучшего тебе и ребенку.

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Сегодня у тебя родился сынок, и это замечательное событие! Желаю, чтобы малыш приносил тебе только радость и всегда рос здоровеньким! Я знаю, что ты будешь прекрасной мамой для этого ангелочка! Пускай искренняя улыбка ребенка дарит тебе огромное счастье изо дня в день!

***

Случилось долгожданное и самое радостное событие в жизни — рождение малыша, прекрасного мальчишки. Желаем мамочке сил, терпения в нелёгком деле — воспитании человека, доброго, сильного, честного и здорового. Пусть у мамы будет куча хороших помощников и достаточно времени на себя!

***

Очаровательную маму поздравляем с рождением сыночка и хотим пожелать трепетности, нежности, изобилия смеха, радости, улыбок и ласковых прикосновений!

Стихи поздравить маму с рождением сына

Да, есть для гордости причина!

Ну как с таким не поздравлять?

Не просто мамой — мамой сына

Тебя мы будем называть.

Пускай малыш растет здоровым

И смотрит на наш мир любя.

Пусть удивляет чем-то новым

И чаще радует тебя.

***

Причина есть собой гордиться —

Сыночек у тебя родился!

Отличный славный паренёк,

Румяный крепкий ангелок.

Пусть побыстрее вырастает

И только счастье маме дарит,

Опорой доброй будет ей

На протяженьи жизни всей!

***

У тебя глаза сияют,

И на это сто причин:

Все сегодня поздравляют —

У тебя родился сын!

Ты теперь зовешься мамой —

Это радость для тебя.

Быть всегда счастливой самой

От души желаю я!

***

Мамой стала ты сыночка,

Маленького ангелочка,

С чем тебя я поздравляю.

Малышу добра желаю.

Пусть малыш твой подрастает,

Мамочку пусть защищает.

Пусть здоровым он растет,

Добивается высот.

Сильным пусть он, смелым будет,

Пусть смеется он и шутит.

Гордостью пусть будет вашей,

Пусть становится лишь краше!

***

С рождением сыночка

Маму поздравляем,

Крепкого здоровья

Мы вам двоим желаем!

Пусть малыш крепчает,

Растёт и развивается,

Пусть с любовью искренней

Миру улыбается!

***

Сегодня ты поистине богиня!

Ты счастье материнства обрела.

Но ты сейчас вторая героиня,

А главный — сын! Ты жизнь ему дала.

Пускай малыш твой искренне смеется,

Согрет теплом пусть будет он твоим.

Люби его всем сердцем и заботься.

Здоровья я желаю вам двоим!

***

Ты сегодня героиня,

Все букеты для тебя,

В этот день неповторимый

Родила богатыря.

Пусть малыш растет, крепчает,

Только радует семью,

Я вас с сыном поздравляю

И дарю любовь мою!

***

Ласково тебя

Мамой называю,

С новорожденным сыном

Сегодня поздравляю.

В Млечный путь добавила

Ты звездочку одну,

Дадут пусть небеса ему

Счастливую судьбу.

Над ним пусть свои крылья

Ангел распахнет

И сына твоего

Хранит и бережет.

***

У тебя есть чудесный сыночек,

Смысл жизни на свет появился!

Этот маленький милый комочек

Лишь для счастья сегодня родился!

Пусть растет малышонок веселым,

Окруженным заботой и лаской

И, конечно, пусть будет здоровым,

Наполняй его жизнь дивной сказкой!

Открытки с рождением сына для мамы

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Поздравления с рождением сына для мамы

Открытка маме с рождением сына

Ранее "Телеграф" делился с читателями подборкой красивых стихотворений с днем рождения сына. Порадуйте и поддержите новоиспеченных родителей.