Поздравления для мамы с рождением сына: красивые пожелания и открытки
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Рассказываем, как поздравить маму с рождения сына
Рождение ребенка — особенный и памятный момент для родителей и их близких. Членам семьи и друзьям очень важно поздравить маму с рождением сыночка и тем самым поддержать ее в этот волнующий и одновременно сложный момент.
Если вы не знаете, что пожелать новоиспеченной маме, вам поможет эта подборка. "Телеграф" собрал искренние и теплые пожелания в стихах и прозе, которые можно дополнить еще и красивой открыткой.
Поздравления с рождением сына для мамы своими словами
Поздравляю счастливую мамочку с рождением замечательного сыночка! Желаю твоему мальчишке всего самого доброго, радостного, светлого, красивого и веселого в его жизни. Пусть сын растет крепким и сильным козаком, пусть с каждым днем мальчишка радует маму своей любовью, крепкими объятиями, нежными поцелуями и уверенными шагами к успеху!
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Поздравляю счастливую мамочку с рождением дорогого сыночка! Желаю наслаждаться прекрасными минутами материнства, а твоему сыночку расти здоровым, умным, красивым, смышленым, добрым, веселым и храбрым мальчишкой. Мира вашему дому, счастья вашей семье и мирного детства для сына!
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Поздравляю с рождением сына! Желаю чувствовать себя необходимой, окрыленной и защищенной. Ведь сын — это опора и нежность, отрада и гордость. Желаю мира и семейного счастья, иметь все средства и возможности для воспитания смелого, веселого и талантливого мальчишки!
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Прекрасную мамочку поздравляю с рождением замечательного сыночка, прелестного ангела! Желаю семейного счастья и вечного блага, высокого достатка и удачи. Пусть малыш растет на радость маме, будет здоровеньким и сильным, отважным и красивым, веселым и озорным.
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Поздравляю с сыном! Это такая гордость, это такое счастье! Это улыбки без поводов, это любовь от всего сердца. Пусть в жизни будут теперь лишь светлые полосы, а сын радует достижениями и победами.
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Поздравляем мамочку с рождением сыночка — ее родного человечка, ее сказочного принца! Как долго мама ждала этого чуда! Желаем ей здоровья и скорейшего восстановления, спокойных ночей и бодрых пробуждений по утрам. Пусть каждый день сыночек радует маму, хорошо кушает и прибавляет в весе. Счастья и благополучия вашей семье!
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Сердечно поздравляю тебя с появлением любимого сыночка. Будь всегда счастливой мамой, живи в изобилии и радости. Всего наилучшего тебе и ребенку.
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Сегодня у тебя родился сынок, и это замечательное событие! Желаю, чтобы малыш приносил тебе только радость и всегда рос здоровеньким! Я знаю, что ты будешь прекрасной мамой для этого ангелочка! Пускай искренняя улыбка ребенка дарит тебе огромное счастье изо дня в день!
***
Случилось долгожданное и самое радостное событие в жизни — рождение малыша, прекрасного мальчишки. Желаем мамочке сил, терпения в нелёгком деле — воспитании человека, доброго, сильного, честного и здорового. Пусть у мамы будет куча хороших помощников и достаточно времени на себя!
***
Очаровательную маму поздравляем с рождением сыночка и хотим пожелать трепетности, нежности, изобилия смеха, радости, улыбок и ласковых прикосновений!
Стихи поздравить маму с рождением сына
Да, есть для гордости причина!
Ну как с таким не поздравлять?
Не просто мамой — мамой сына
Тебя мы будем называть.
Пускай малыш растет здоровым
И смотрит на наш мир любя.
Пусть удивляет чем-то новым
И чаще радует тебя.
***
Причина есть собой гордиться —
Сыночек у тебя родился!
Отличный славный паренёк,
Румяный крепкий ангелок.
Пусть побыстрее вырастает
И только счастье маме дарит,
Опорой доброй будет ей
На протяженьи жизни всей!
***
У тебя глаза сияют,
И на это сто причин:
Все сегодня поздравляют —
У тебя родился сын!
Ты теперь зовешься мамой —
Это радость для тебя.
Быть всегда счастливой самой
От души желаю я!
***
Мамой стала ты сыночка,
Маленького ангелочка,
С чем тебя я поздравляю.
Малышу добра желаю.
Пусть малыш твой подрастает,
Мамочку пусть защищает.
Пусть здоровым он растет,
Добивается высот.
Сильным пусть он, смелым будет,
Пусть смеется он и шутит.
Гордостью пусть будет вашей,
Пусть становится лишь краше!
***
С рождением сыночка
Маму поздравляем,
Крепкого здоровья
Мы вам двоим желаем!
Пусть малыш крепчает,
Растёт и развивается,
Пусть с любовью искренней
Миру улыбается!
***
Сегодня ты поистине богиня!
Ты счастье материнства обрела.
Но ты сейчас вторая героиня,
А главный — сын! Ты жизнь ему дала.
Пускай малыш твой искренне смеется,
Согрет теплом пусть будет он твоим.
Люби его всем сердцем и заботься.
Здоровья я желаю вам двоим!
***
Ты сегодня героиня,
Все букеты для тебя,
В этот день неповторимый
Родила богатыря.
Пусть малыш растет, крепчает,
Только радует семью,
Я вас с сыном поздравляю
И дарю любовь мою!
***
Ласково тебя
Мамой называю,
С новорожденным сыном
Сегодня поздравляю.
В Млечный путь добавила
Ты звездочку одну,
Дадут пусть небеса ему
Счастливую судьбу.
Над ним пусть свои крылья
Ангел распахнет
И сына твоего
Хранит и бережет.
***
У тебя есть чудесный сыночек,
Смысл жизни на свет появился!
Этот маленький милый комочек
Лишь для счастья сегодня родился!
Пусть растет малышонок веселым,
Окруженным заботой и лаской
И, конечно, пусть будет здоровым,
Наполняй его жизнь дивной сказкой!
Открытки с рождением сына для мамы
Ранее "Телеграф" делился с читателями подборкой красивых стихотворений с днем рождения сына. Порадуйте и поддержите новоиспеченных родителей.